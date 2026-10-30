La embajada de Estados Unidos convoca a emprendimientos uruguayos que quieran expandirse a ese mercado a participar de un programa all inclusive de cinco semanas: cómo postularse

La Embajada de los Estados Unidos en Uruguay anunció la apertura de la convocatoria a emprendedores y líderes empresariales uruguayos para postularse a la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas ( YLAI ).

Durante el programa los participantes trabajan en un proyecto concreto junto a un socio empresarial de Estados Unidos de su mismo sector . El objetivo es generar resultados comerciales medibles: nuevos clientes, proveedores, distribuidores y alianzas en mercados vinculados a Estados Unidos.

Este programa insignia del Departamento de Estado de EE.UU. contempla un intercambio de cinco semanas con todos los gastos cubiertos .

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La experiencia incluye pasajes de ida y vuelta, viáticos de alojamiento y comidas, seguro de accidentes y enfermedad, y apoyo para la visa J-1.

Contempla a su vez capacitación virtual, coaching y mentoría diseñados por la institución implementadora IREX y la Universidad Estatal de Arizona (ASU), entre marzo y mayo de 2027.

Además, incluye una pasantía profesional de cuatro semanas en una empresa estadounidense (del 28 de junio al 22 de julio de 2027). A esto se suma orientación de llegada e inmersión en el mercado en Houston, Texas, y un Foro de Clausura en Washington, D.C.

“YLAI es una de nuestras herramientas fundamentales para alimentar el espíritu emprendedor que vemos en Uruguay”, señaló la Consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Grace Chung.

La consejera remarcó que se alienta a emprendedores y emprendedoras de todos los rincones de Uruguay a preparar sus postulaciones y enviarlas. “Es una oportunidad única de adquirir experiencia, contactos, establecer redes y contribuir al fortalecimiento de los vínculos comerciales entre Estados Unidos y Uruguay”, aseguró Chung.

¿Quiénes pueden presentarse y cómo postularse?

La convocatoria 2027 busca especialmente emprendedores en súper inteligencia (inteligencia artificial), biotecnología, finanzas digitales, agrotecnología (agtech), espacio y ciberseguridad.

La postulación es gratuita y pueden llevarla adelante los ciudadanos y residentes de Uruguay que tengan entre 25 y 35 años al 1 de enero de 2027 y que hayan hecho crecer con éxito su propia empresa con fines de lucro, con sede en Uruguay, durante al menos dos años. Los postulantes deben leer, escribir y hablar con fluidez en inglés y estar aptos para recibir una visa J-1 y viajar a Estados Unidos en junio y julio de 2027.

Los interesados deben completar la solicitud en https://ylai.state.gov/apply antes de las 23:59 (hora del Este de EE.UU.) del domingo 8 de noviembre de 2026.

Las preguntas frecuentes están en https://ylai.state.gov/fellowship/faq/.

Para recibir novedades y avisos de sesiones informativas con exalumnos, pueden inscribirse en https://mailchi.mp/irex/ylai-applications