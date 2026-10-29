Ya podés leer el chip de tu cédula con el celular: cómo funciona la nueva app de Agesic

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) comenzó a liberar Lector DNI Uy , una aplicación que permite usar el teléfono como lector de la cédula de identidad física. La herramienta ya está disponible para Android y Apple .

En concreto, la app permite interactuar con el chip de la cédula sin recurrir a un lector conectado a una computadora, según explicó a La Diaria Juan Pablo García, gerente de Identificación y Firma Digital de Agesic.

La herramienta puede ser utilizada por quienes tengan documentos definitivos emitidos después de agosto de 2022 .

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Según García, la expectativa es que facilite el uso de la cédula y que amplíe la adopción de los mecanismos de identificación más seguros.

El objetivo de Agesic es facilitar el acceso a herramientas que permitan firmar y validar documentos sin que los usuarios deban depender de programas específicos ni realizar procedimientos complejos.

Cédula digital y billetera electrónica

La aplicación llega mientras avanza el proyecto de cédula digital. A diferencia de ese proyecto, Lector DNI Uy puede utilizarse desde ahora con la cédula física.

La directora ejecutiva de Agesic, Cristina Zubillaga, anunció que la billetera electrónica del Estado uruguayo estará operativa en diciembre de 2026. Según Zubillaga, el primer documento que se va a integrar es la cédula de identidad digital.

“Queremos llegar a diciembre a tener una billetera electrónica, y tener una cédula digital en ella con todos los estándares internacionales que se necesitan”, declaró en mayo durante la presentación de la Estrategia Digital, junto al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

Para 2027, Zubillaga prevé sumar a la billetera la libreta de conducir, el carné de salud y el carné de vacunación. La intención es que el ciudadano pueda llevar en el celular las credenciales que hoy maneja en papel o en distintas apps.