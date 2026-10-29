Desde US$ 250 las generales, comenzó la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario entre Palmeiras y Estudiantes; mirá los detalles

La venta de entradas para la final de la Copa Libertadores que jugarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario ya se puso en marcha, según anunció la Conmebol.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La comercialización para el partido único en Montevideo comenzó este jueves 29 de octubre a las 14:00 con una preventa exclusiva para usuarios de una tarjeta de crédito patrocinadora del certamen.

Los precios van desde los US$ 250 en la Tribuna Olímpica y US$ 340 en la Tribuna América para público general, mientras que para hinchas de Estudiantes (Tribuna Ámsterdam) y Palmeiras (Tribuna Colombes) se venden a US$ 95.

Las entradas hospitalidad, que incluyen el boleto, más servicios y comodidades, se venden a US$ 450.

Conmebol rechazó el recurso de Flamengo contra Estudiantes de La Plata por la inclusión de Marcos Rojo en la Copa Libertadores

Con precios de hasta $ 250.000 por noche, la final de la Copa Libertadores dispara la demanda de alojamientos: qué deben tener en cuenta propietarios y turistas

Los precios son los siguientes:

Categorías y precios de las entradas

Categoría 1 (Público General): US$340 (dólares estadounidenses) / UYU 14.042 (pesos uruguayos).

Categoría 2 (Público General): US$250 (dólares estadounidenses) / UYU 10.325 (pesos uruguayos).

Categoría 3 (exclusiva para hinchas de los clubes finalistas): US$ 95 (dólares estadounidenses) / UYU 3.924 (pesos uruguayos).

Hospitalidad: US$ 450 (dólares estadounidenses / UYU 18.585) (exclusivo en esta etapa de venta para titulares de tarjetas Mastercard crédito, débito y prepago emitidas en Uruguay).

Venta de entradas para la final de la Copa Libertadores

Los valores en pesos uruguayos son referenciales y están sujetos al tipo de cambio vigente.

Venta general y para Palmeiras y Estudiantes

La venta general (Categorías 1 y 2) comenzará el próximo lunes 2 de noviembre a las 14:00 horas.

El Palmeiras celebra su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

Respecto a los sectores ubicados detrás de los arcos, destinados exclusivamente a los hinchas de Palmeiras y Estudiantes de La Plata (Categoría 3), la Conmebol coordina con ambos clubes la definición de las políticas de venta de entradas.

La comercialización se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de la Conmebol, mientras que las fechas y condiciones específicas serán comunicadas próximamente a través de los canales oficiales.

Fernando Muslera, figura en Estudiantes vs Flamengo en Maracaná Foto: AFP

Los hinchas interesados en asistir a la final deben realizar el pre-registro en la plataforma oficial, a fin de agilizar el proceso de compra de entradas una vez habilitada la etapa de venta correspondiente: https://libertadores.eleventickets.com/