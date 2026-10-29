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Desde US$ 250 las generales, comenzó la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario entre Palmeiras y Estudiantes; mirá los detalles

La Conmebol anunció los detalles para el partido en el Estadio Centenario entre Palmeiras y Estudiantes

29 de octubre de 2026 15:05 hs
Estadio Centenario vista campo de juego cancha torre de los homenajes
FOTO: GASTÓN BRITOS/FOCOUY

La venta de entradas para la final de la Copa Libertadores que jugarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario ya se puso en marcha, según anunció la Conmebol.

La comercialización para el partido único en Montevideo comenzó este jueves 29 de octubre a las 14:00 con una preventa exclusiva para usuarios de una tarjeta de crédito patrocinadora del certamen.

Tribunas del Estadio Centenario

Tribunas del Estadio Centenario

Los precios van desde los US$ 250 en la Tribuna Olímpica y US$ 340 en la Tribuna América para público general, mientras que para hinchas de Estudiantes (Tribuna Ámsterdam) y Palmeiras (Tribuna Colombes) se venden a US$ 95.

Las entradas hospitalidad, que incluyen el boleto, más servicios y comodidades, se venden a US$ 450.

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Los precios son los siguientes:

Categorías y precios de las entradas

Categoría 1 (Público General): US$340 (dólares estadounidenses) / UYU 14.042 (pesos uruguayos).

Categoría 2 (Público General): US$250 (dólares estadounidenses) / UYU 10.325 (pesos uruguayos).

Categoría 3 (exclusiva para hinchas de los clubes finalistas): US$ 95 (dólares estadounidenses) / UYU 3.924 (pesos uruguayos).

Hospitalidad: US$ 450 (dólares estadounidenses / UYU 18.585) (exclusivo en esta etapa de venta para titulares de tarjetas Mastercard crédito, débito y prepago emitidas en Uruguay).

Venta de entradas para la final de la Copa Libertadores

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Los valores en pesos uruguayos son referenciales y están sujetos al tipo de cambio vigente.

Venta general y para Palmeiras y Estudiantes

La venta general (Categorías 1 y 2) comenzará el próximo lunes 2 de noviembre a las 14:00 horas.

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Respecto a los sectores ubicados detrás de los arcos, destinados exclusivamente a los hinchas de Palmeiras y Estudiantes de La Plata (Categoría 3), la Conmebol coordina con ambos clubes la definición de las políticas de venta de entradas.

La comercialización se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de la Conmebol, mientras que las fechas y condiciones específicas serán comunicadas próximamente a través de los canales oficiales.

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Los hinchas interesados en asistir a la final deben realizar el pre-registro en la plataforma oficial, a fin de agilizar el proceso de compra de entradas una vez habilitada la etapa de venta correspondiente: https://libertadores.eleventickets.com/

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