Con precios de hasta $ 250.000 por noche, la final de la Copa Libertadores dispara la demanda de alojamientos: qué deben tener en cuenta propietarios y turistas

La confirmación de que Palmeiras y Estudiantes de La Plata jugarán el próximo sábado 28 de noviembre la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario aceleró en los últimos días la búsqueda de alojamientos en Montevideo.

Con los hinchas de Argentina y Brasil liderando la demanda, los relevamientos muestran una disponibilidad muy limitada en las plataformas de reservas para las zonas próximas al estadio y precios de publicación que se apartan considerablemente de los valores habituales.

“Estamos frente a un acontecimiento que está generando una presión muy importante sobre el mercado de alojamiento temporal de Montevideo ”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios Matías Medina, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU).

El Estadio Centenario se apronta para recibir al papa León XIV y la final de la Copa Libertadores, antes de comenzar las obras para el Mundial 2030

En este sentido, sostuvo el directivo, el evento se posiciona como una oportunidad económica para la hotelería, el comercio, la gastronomía, e inmobiliarias que trabajan con arrendamientos temporarios , así como para los propietarios que buscan ofrecer su alojamiento para un evento puntual.

Precios, barrios y tipos de alojamiento más demandados

Según repasó Medina, actualmente los alojamientos muestran valores extraordinariamente elevados, especialmente en las inmediaciones del Estadio Centenario.

Por ejemplo, en las plataformas se pueden ver precios para dos personas de entre $ 48.000 y $ 112.166 por noche en las zonas próximas al estadio.

Para cuatro personas, en tanto, los precios se ubican entre $ 55.620 y $ 206.000 por noche, con un valor medio cercano a $ 82.400 en la muestra relevada por el directivo.

Por último, para seis personas, los precios se ubican entre $ 79.928 y $ 250.000 por noche, con muy pocas opciones identificadas. Incluso, el ejecutivo mencionó que hay posteos específicos con promos para 12 personas a U$S 7.500.

“También debemos distinguir entre el precio que un propietario pretende obtener y el precio que finalmente paga el huésped. Desde la Cámara entendemos que los propietarios tienen derecho a establecer sus condiciones comerciales, pero la transparencia y la información clara son fundamentales para el buen funcionamiento del mercado y la reputación del destino ya que de forma directa estamos vendiendo el país para ese público extranjero que en otra ocasión si se queda con una buena imagen retornar y nos recomendará”, sostuvo.

En cuanto a las tipologías más demandadas, Medina repasó que el interés se centra en apartamentos particulares para dos, cuatro y seis personas, así como en hoteles y otros establecimientos turísticos.

En cuanto a las zonas, la demanda se enfoca en los barrios próximos al Estadio Centenario, como Parque Batlle, La Blanqueada, Tres Cruces y Cordón. También aparecen alternativas en Pocitos y Buceo, que pueden resultar convenientes por su conectividad.

“La ubicación inmediata al estadio no debería ser el único criterio de elección. Montevideo cuenta con otras zonas residenciales desde las cuales es posible trasladarse al partido, por lo que ampliar el radio de búsqueda puede permitir encontrar opciones más razonables. Además, hay que considerar el transporte, los horarios, la seguridad del entorno y la distancia real al punto de acceso al estadio”, señaló.

A su vez, el sector hotelero de Piriápolis, Maldonado y Canelones da cuenta de reservas vinculadas a la final y de consultas de visitantes que buscan alternativas fuera de Montevideo.

Las recomendaciones para propietarios y turistas

De cara a este evento desde la CIU aconsejan formalizar las condiciones del alquiler por escrito, establecer claramente el precio total, las fechas de ingreso y salida, la cantidad de ocupantes y las condiciones de cancelación. También es importante documentar el estado del inmueble, comprobar que las instalaciones estén en condiciones adecuadas y verificar que la cobertura del seguro contemple el uso previsto.

En el caso de apartamentos en propiedad horizontal, recomiendan revisar el reglamento de copropiedad y las disposiciones aplicables al edificio.

“Es importante tener presente que las obligaciones pueden variar según la modalidad del arrendamiento y las características de la operación. Por eso, recomendamos verificar previamente los requisitos que correspondan ante los organismos competentes, sin dar por sentado que todas las modalidades tienen el mismo tratamiento”, sostuvo Medina, a la vez que recomendó contactarse con un operador inmobiliario miembro de la gremial.

Por otra parte, en un contexto de demanda excepcional, se recomienda a los visitantes extremar las precauciones.

“La urgencia por encontrar alojamiento puede llevar a tomar decisiones apresuradas, y es precisamente en esos momentos cuando hay que verificar la información”, sostuvo el presidente de la gremial.

“Es importante verificar la dirección, las fotografías y la identidad de quien ofrece la propiedad. Si se trata de un establecimiento turístico o de una inmobiliaria, conviene comprobar sus datos de identificación y registro. Cuando es directo con un “dueño alquila” el riesgo aumenta sustancialmente”, sostuvo sobre la necesidad de comprobar que el alojamiento existe.

En segundo lugar, Medina recomendó utilizar canales de reserva confiables. “Si la reserva se realiza a través de una plataforma, lo recomendable es mantener los pagos y las comunicaciones dentro de sus canales oficiales. Una solicitud para transferir dinero directamente, acompañada de una presión para cerrar inmediatamente, debe considerarse una señal de alerta”, aseveró.

A su vez, mencionó la precaución de desconfiar de las ofertas demasiado atractivas. “En fechas de demanda extraordinaria, un precio muy inferior al de alojamientos comparables puede ser indicio de un anuncio falso (clonado) o de condiciones que no son las anunciadas”, agregó.

A esto se suma leer las condiciones antes de abonar, para conocer el precio total, los cargos adicionales, la política de cancelación, las condiciones de devolución del dinero y el procedimiento de ingreso.

Por último, sostuvo que es recomendable conservar toda la documentación. “La confirmación de la reserva, los comprobantes de pago y las conversaciones pueden resultar fundamentales ante cualquier incumplimiento”, cerró.