Con el pie en el acelerador: tras las elecciones en Brasil se espera que crezca el interés de los altos patrimonios en invertir en Uruguay

La bolsa de San Pablo sintió el cimbronazo de la sorpresa tras el resultado electoral en Brasil que tuvo como resultado el triunfo de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. En la tarde del día siguiente al balotaje, el índice Bovespa de la bolsa de valores paulista se desplomó un 15%. Además, grandes compañías brasileñas sufrieron lo mismo en Wall Street, donde, por ejemplo, las acciones de Itaú cayeron un 22% y las de Petrobras, un 17%.

En este escenario, Café y Negocios conversó con Martín Ruíz, asociado de Guyer & Regules, Matías Ruvira, director de RVA, y Alejandro Arechavaleta, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay- Brasil sobre el impacto que depara el cuarto mandato de Lula para las inversiones de los brasileños en Uruguay.

Los especialistas coinciden en que en las inversiones de los altos patrimonios hay menor especulación y volatilidad que en los mercados bursátiles y sus decisiones suelen ser de mediano y largo plazo.

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Sin embargo, un escenario que se presenta con cuatro años más de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) sí empezó a generar algunos movimientos en los family offices que piensan en diversificar su portfolio o fijar residencia fiscal fuera de Uruguay.

“La persona que piensa en planificar su patrimonio rara vez lo decide de un día para el otro o en base a un solo factor”, subraya Ruvira aunque el resultado electoral si provocó, de inmediato “mayor interés” y “muchos contactos”, aunque no necesariamente se traduce en decisiones de inversión. “Esto a Uruguay lo vuelve a posicionar como una alternativa buena para brasileños que quizás no están alineados con el resultado que se dio en las elecciones y quieren buscar una opción afuera”, asevera Ruvira y sostiene que esto se dará de forma progresiva y que “no va a ser como el mercado, de un día para el otro”.

Martín Ruiz de Guyer & Regules resume sus proyecciones con un ejemplo. “Estuve conversando hoy a la mañana con un cliente que hizo una inversión bastante importante en Punta del Este, en un edificio”. El empresario estaba convencido de que Flavio Bolsonaro sería electo presidente y ante la sorpresa del resultado este lunes lo volvió a contactar: “Hablé hoy a la mañana justamente con él y me dijo, Martín, la operación que hicimos la vamos a tener que repetir, nuestra idea es salir fiscalmente de Brasil.

La sensación térmica que le da este y otros clientes lo hacen pronosticar que la residencia fiscal uruguaya será una salida cada vez más elegida por los brasileños que desde hace unos cuatro años miran a Uruguay como alternativa de inversión.

Desde la perspectiva de Arechavaleta los inversores que hasta ahora estaban en pausa, esperando la resolución de los comicios, pisarán el acelerador de las inversiones y, especialmente, de la residencia fiscal.

“Hoy empieza el periodo de tomar decisiones por parte de brasileños, sobre todo para los de alto patrimonio, y eso derrama mucho en Uruguay, Paraguay o países que se prestan como refugio”, destaca Ruvira.

El escenario que beneficia a Uruguay

“Si Bolsonaro salía, no se iban a venir”, dice Ruiz sin lugar a dudas a propósito de los próximos pasos de los grandes patrimonios que invierten varios millones de dólares en Uruguay. Los intercambios con sus clientes le permiten inferir que el gobierno electo profundizará los ajustes fiscales con los que ellos no estarán a gusto “y van a buscar determinadas jurisdicciones para poder salir”. Es allí donde Uruguay se juega su oportunidad de recibir más inversión.

“¿Van a venir más brasileros a Uruguay a invertir? La respuesta es sí”, subrayó Ruíz de Guyer & Regules.

Para el referente de RVA las personas que hoy no tienen un vínculo tan fuerte ya con Brasil, o porque ya terminaron su vida laboral o empresarial, o están en camino a terminarla, Uruguay se presenta como una alternativa muy buena. “Para el que quiere venir a vivir sigue manteniendo este régimen de tax holiday, que es sumamente atractivo y creo que es como el principal argumento que tiene el país para poder atraer altos patrimonios que busquen una salida de Brasil”. En este sentido, el triunfo de Lula puede incentivar a perfiles que aún no tenían activos fuera del país a diversificar sus inversiones en Uruguay, mientras que el más alto patrimonio apuesta por la mudanza fiscal.

Desde la mirada de Ruvira a mediano plazo es muy probable que Uruguay se beneficie de este resultado, “nos vamos a quedar sin conocer cuál hubiese sido el impacto si la elección salía de la otra forma, pero seguro que sí que se va a beneficiar Uruguay de esto”.

Para Arechavaleta el “interés inusual” y el “enorme flujo” de inversiones brasileñas que se recibieron en los últimos cuatro años en Uruguay “debería mantenerse” en este escenario de continuidad.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay- Brasil destacó que a partir de ahora “se va a reactivar la toma de decisiones o los procesos que se habían iniciado hace dos, tres o cinco meses”.