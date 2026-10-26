Sebastián da Silva y Graciela Bianchi catalogaron de "rara" la decisión de extender el horario de votación en Brasil

Los dirigentes de la oposición uruguaya, Sebastián da Silva y Graciela Bianchi , tildaron de "rara" la decisión de extender dos horas más la votación en Brasil el pasado domingo, en los comicios que le dieron la reelección al presidente Lula da Silva .

Bolsonaro denunció un presunto cambio de las "reglas del juego" por parte de Cristiano Zanin, magistrado del Tribunal Supremo nombrado por el presidente brasileño.

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Zanin tomó la decisión de mantener abiertos los colegios electorales hasta las 19:00 tras una jornada marcada por denuncias sobre un reducido número de autobuses en las redes de transporte público de grandes ciudades.

Montevideo, Uruguay, 19.08.2025. Sesión extraordinaria del Senado, para disculpas entre el Senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva y del Frente Amplio Nicolas Viera. Foto: Dante Fernández / FocoUy

El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, afirmó que fue "una decisión que fue rara", aunque no ahondo en el tema porque dijo que no era "especialista en reglas electorales brasileñas". Además calificó a la elección de "sorpresiva".

"¿Lula es icónico? Sí, por supuesto. A la izquierda no hay que subestimarla, esto es un mensaje para todos los que están esperando que venga Luis (Lacalle Pou). Esto a mí entender, es una lástima para Brasil, país que va a estar totalmente fracturado. Los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres, en esta ignorancia supina de seguir votando a la izquierda", dijo Da Silva entrevistado desde Brasil por el programa Doble Vía de Canal 12.

"El PT (Partido de los Trabajadores de Brasil) es un mecanismo de corrupción, hay que ver donde está el hijo de Lula y todo lo que ha hecho. Está muy estratificada la elección y la voluntad popular, de sur a norte, se nota. Pero nosotros respetamos lo que dice la gente", agregó el senador uruguayo.

Foto: Inés Guimaraens

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo que no le gustaba Bolsonaro, pero que "de alguna manera hay que frenar al Foro de San Pablo", que según ella "ha llevado a no solamente a América sino también a Europa (...) especialmente España, a una situación insostenible".

"Si ustedes ven los números de Brasil, la deuda externa sobre el PBI es impresionante. Porque es una política populista, salen a repartir plata, que es lo que hizo Lula", agregó Bianchi. "De cualquier manera hay dos conclusiones. Funcionó la democracia, aunque sea con estos mecanismos. Además lo otro que tengo que reconocer es el valor de nuestro sistema electoral". Sobre las horas que se extendió la votación dijo que "sonó raro".

"Brasil no nos favorece, Lula tampoco, cada vez que toma decisiones nos ignora, siempre considera que somos una provincia. Lo único que valoro de esto es que se expresa la población y nuestro sistema electoral que es inigualablemente seguro, no dejar ningún lugar a dudas nunca", añadió la senadora uruguaya en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

El presidente reelecto Da Silva dijo que hubo una "intromisión que venía de afuera hacia adentro (de Brasil) a través de plataformas digitales" y que las tendrán que regular. Sobre este punto, Bianchi expresó que "todos los gobiernos que tienden al autoritarismo, como los populismos, les molesta muchísimo la libertad que tenemos con las redes sociales".

Foto: Leonardo Carreño.

El también senador blanco, Sergio Botana, dijo que el presidente brasileño tomó "medidas radicales" para ganar la elección. "Uruguay va a tener un pequeño alivio porque el gobierno nuestro se la había jugado demasiado contra Bolsonaro. La verdad que se salva (...) Hay que cuidar más la independencia en todo sentido, no podemos seguir jugando con fuego", agregó Botana.

"Sino seguimos con las idas a ver a los Petro (...) a apoyar a Maduro, Cuba y no sé qué, y después terminamos con el presidente de macaquito arriba de un portaaviones. Hay que cuidar al presidente", sentenció.

El Frente Amplio convirtió su sede en un búnker de Lula. Ahí están sus prioridades: primero la ideología, primero que gane la izquierda, aunque sea en otro país.

Ojalá pusieran esas mismas ganas en gobernar y resolver los problemas de los uruguayos. https://t.co/ImeLjTD2mo — (@FelipeSchipani) October 26, 2026

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, se refirió al encuentro de militantes que tuvo el Frente Amplio esperando los resultados de la elección. "El Frente Amplio convirtió su sede en un búnker de Lula. Ahí están sus prioridades: primero la ideología, primero que gane la izquierda, aunque sea en otro país. Ojalá pusieran esas mismas ganas en gobernar y resolver los problemas de los uruguayos", agregó el dirigente opositor.