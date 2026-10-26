"El reconocimiento internacional es neto para quien triunfó ayer", dijo Lubetkin sobre las elecciones en Brasil

El canciller uruguayo Mario Lubetkin dijo que "el reconocimiento internacional" en favor de Lula da Silva como ganador del balotaje en Brasil "es neto y claro" . El ministro fue consultado a raíz de que el candidato opositor Flávio Bolosnaro afirmó que era "imposible reconocer" la victoria del oficialismo y pidió anular las elecciones .

Con el 100% de los votos escrutados por el Tribunal Superior Electoral, Da Silva obtuvo el 51,7% de los votos , mientras que Bolsonaro recibió el 48,2%. La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 4,3 millones de votos.

El opositor denunció un presunto cambio de las "reglas del juego" por parte de Cristiano Zanin, magistrado del Tribunal Supremo nombrado por el presidente brasileño. Zanin tomó la decisión de mantener abiertos los colegios electorales hasta las 19:00 tras una jornada marcada por denuncias sobre un reducido número de autobuses en las redes de transporte público de grandes ciudades.

Lula da Silva afirmó que vencieron "la intromisión que venía de afuera hacia adentro a través de plataformas digitales" y que las tendrán que regular

"Un amigo": Yamandú Orsi se comunicó con Lula tras su reelección y lo felicitó por el triunfo en Brasil

"El reconocimiento internacional es neto y claro para quien triunfó ayer y ahora hay que trabajar ", dijo Lubetkin este lunes en Radio Sarandí.

"Brasil es una democracia muy sólida, muy fuerte. Incluso hace unos años le tocó la desgracia de haber un intento de golpe de Estado que lo resolvió democráticamente de la mejor forma. Están los tribunales electorales internos que procesarán esto y lo resolverán de la mejor forma", agregó el canciller.

Para el ministro de Relaciones Exteriores, "la región ha reaccionado extraordinariamente" y citó los mensajes de felicitaciones jefes de Estado por la reelección. "El presidente Orsi fue el primer presidente, creo, que saludó al presidente Lula a unos minutos después del triunfo", afirmó Lubetkin y agregó que desde el gobierno tienen "la felicidad de haber sido los primeros".

Poco antes de las 22:00, el presidente Orsi escribió en sus redes sociales que se había comunicado con su par de Brasil para felicitarlo. En esa instancia, definió a Da Silva como "un amigo".

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo.



Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 26, 2026

El canciller también fue consultado sobre si hay alivio por la reelección del izquierdista. "Nosotros estábamos preparados a seguir manteniendo un desarrollo Estado a Estado. Lo dijo el presidente en múltiples oportunidades", respondió Lubetkin.

"Lo que yo te diría es que, al haber trabajado desde el 1° marzo y teniendo ya planes muy intensos que van desde lo comercial, lo económico, lo infraestructural, los puentes, la frontera, el Mercosur, la Celac, la región, la elección del nuevo secretario general de Naciones Unidas que ojalá sea de nuestra región; lo que tenemos que hacer es continuar".

"Si hubiera llegado otro gobierno teníamos que empezar a entender dónde estaba la realidad para empezar a trabajar y cooperar. Ahora no vamos a perder un segundo, nos conocemos perfectamente y profundamente. Los dos gobiernos se respetan muchísimo y los dos presidentes tienen una relación de amistad, como el presidente Lula lo tenía con el presidente Mujica", sentenció.