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El frío se prolonga a fines de octubre: qué muestra el mapa de Metsul y cómo puede afectar a Uruguay

Una masa de aire frío mantiene bajas las temperaturas en la región y Uruguay permanece bajo la influencia de las altas presiones

26 de octubre de 2026 12:07 hs
altapresionuru

La primavera sigue sin afirmarse y una masa de aire frío asociada a un amplio sistema de alta presión prolonga las bajas temperaturas en la región. Según Metsul, el fenómeno mantiene registros inferiores a los habituales para finales de octubre en el sur de Brasil y favorecerá un nuevo descenso durante la madrugada de este martes.

El mapa difundido por la empresa meteorológica muestra altas presiones que se extienden desde Argentina hacia Uruguay y el sur brasileño. Esa configuración es compatible con la persistencia del ambiente fresco sobre el territorio uruguayo, aunque la imagen no permite establecer por sí sola temperaturas mínimas ni prever heladas para el país.

Qué efectos puede tener en Uruguay

La ubicación de Uruguay dentro del área de influencia de las altas presiones permite esperar que el aire frío siga condicionando las temperaturas. Si disminuye la nubosidad y el viento pierde intensidad durante la noche, puede favorecerse un mayor enfriamiento hacia el amanecer, especialmente en el interior.

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