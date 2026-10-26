"A la hinchada de Liverpool le encanta": Virgil van Dijk afirmó que Ronald Araujo tiene "lo que necesitamos"

Ronald Araujo fue elegido el "Mejor Jugador del Partido" por los seguidores de Liverpool este domingo tras el triunfo 2-0 como locales en Anfield Road sobre Brighton & Hove Albion por una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra.

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El uruguayo tuvo un rendimiento óptimo y además, hipnotizó a todos los hinchas de los reds cuando se tiró al piso a quitar con la cabeza, al ras del suelo, una llegada rival.

Tanto la prensa inglesa, como la española, y el técnico del equipo, Andoni Iralola, lo elogiaron mucho luego del triunfo de su equipo.

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Los nuevos elogios a Ronald Araujo: se sumó el capitán Virgil van Dijk

Virgil van Dijk tiene una gran historia en Liverpool y es el líder del grupo y capitán del equipo.

Tras el triunfo de este domingo sobre Brighton & Hove Albion, el holandés se sumó a los elogios a Ronald Araujo consultado para la transmisión televisiva.

"A la hinchada le encanta", dijo Virgil van Dijk y afirmó que el uruguayo tiene "lo que necesitamos".

El notable zaguero holandés considera que la agresividad que Ronald Araujo muestra "en los momentos adecuados" es exactamente lo que Liverpool necesita, señalando que "esa energía puede transmitirse al equipo".

"Eso es lo que necesitamos. Se nota en la tribuna: a la hinchada le encanta, y esa energía puede transmitirse al equipo", expresó el capitán de Liverpool.