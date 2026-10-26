Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

"A la hinchada de Liverpool le encanta": Virgil van Dijk afirmó que Ronald Araujo tiene "lo que necesitamos"

El capitán de los reds se sumó a los elogios del entrenador y de la prensa inglesa y la española sobre el desempeño del uruguayo en la zaga

26 de octubre de 2026 13:09 hs
Ronald Araujo y Virgil Van Dijk comparten zaga en Liverpool de Inglaterra

Ronald Araujo y Virgil Van Dijk comparten zaga en Liverpool de Inglaterra

Ronald Araujo fue elegido el "Mejor Jugador del Partido" por los seguidores de Liverpool este domingo tras el triunfo 2-0 como locales en Anfield Road sobre Brighton & Hove Albion por una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra.

Tanto la prensa inglesa, como la española, y el técnico del equipo, Andoni Iralola, lo elogiaron mucho luego del triunfo de su equipo.

Lucas Hernández, Sebastián Britos, Jesús Trindade y Brian Barboza serán titulares en Peñarol en el partido decisivo ante Torque por Copa AUF Uruguay

Balón de Oro: a qué hora es hoy y por dónde ver la entrega del prestigioso premio internacional

Los nuevos elogios a Ronald Araujo: se sumó el capitán Virgil van Dijk

Virgil van Dijk tiene una gran historia en Liverpool y es el líder del grupo y capitán del equipo.

Tras el triunfo de este domingo sobre Brighton & Hove Albion, el holandés se sumó a los elogios a Ronald Araujo consultado para la transmisión televisiva.

"A la hinchada le encanta", dijo Virgil van Dijk y afirmó que el uruguayo tiene "lo que necesitamos".

El notable zaguero holandés considera que la agresividad que Ronald Araujo muestra "en los momentos adecuados" es exactamente lo que Liverpool necesita, señalando que "esa energía puede transmitirse al equipo".

"Eso es lo que necesitamos. Se nota en la tribuna: a la hinchada le encanta, y esa energía puede transmitirse al equipo", expresó el capitán de Liverpool.

Las más leídas

Barcelona vs Real Madrid: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde por el clásico de LaLiga de España

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego de la victoria de Liverpool sobre Nacional en el Parque

Nacional 0-1 Liverpool por el Torneo Clausura: con personalidad, buen juego, aplomo y jerarquía, el negriazul ganó en el Gran Parque Central

"Ronald Araujo sostiene a Liverpool" y fue "excelente": medios ingleses y españoles dan el aplauso unánime a su entrega por la que fue "el Jugador del Partido"

Temas

Liverpool Ronald Araujo Virgil Van Dijk

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos