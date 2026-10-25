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"Ronald Araujo sostiene a Liverpool" y fue "excelente": medios ingleses y españoles dan el aplauso unánime a su entrega por la que fue "el Jugador del Partido"

El uruguayo fue elogiado por la prestigiosa cadena televisiva BBC, por su entrenador, y la prensa en general tras su enorme desempeño en Liverpool

25 de octubre de 2026 15:43 hs
Ronald Araujo celebra un nuevo triunfo de Liverpool

Ronald Araujo celebra un nuevo triunfo de Liverpool

El resonante triunfo por 2-0 de Liverpool sobre Brighton & Hove Albion en Anfield no solo consolida el gran presente del equipo bajo la conducción del español Andoni Iraola, sino que ratifica el romance absoluto de la hinchada y la prensa inglesa con el uruguayo Ronald Araujo, quien fue la gran figura de la tarde.

La actuación del zaguero -quien jugó los 90 minutos y otra vez como lateral derecho- fue tan descollante que el club de Merseyside confirmó que los aficionados lo eligieron masivamente como el Jugador del Partido (Player of the Match) a través de su sitio web oficial, acumulando un abrumador 85% de los votos.

Ya es la segunda vez que esto ocurre en el último mes, lo que demuestra el rendimiento de Araujo, por encima de figuras de relevancia como el capitán Virgil van Dijk, el campeón del mundo con Argentina, Alexis Mac Allister y nombres de la talla de Dominik Szoboszlai, Isak y Cody Gakpo en ofensiva, entre tantos otros.

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Las repercusiones de los dichos del técnico Andoni Iraola y de la prensa inglesa sobre Ronald Araujo

Tras el encuentro, el director técnico de Liverpool, Andoni Iraola compareció en conferencia de prensa y no escatimó en elogios para Ronald Araujo.

Al ser consultado por la ya famosa jugada defensiva que dio la vuelta al mundo, el DT vasco destacó su mentalidad combativa: "Nos ayuda muchísimo. Todos disfrutamos de ese tipo de acciones porque demuestran el compromiso de los jugadores por defender el resultado y las ganas de luchar en cada pelota".

El entrenador también remarcó lo valioso que fue mantener el arco en 0 y la regularidad defensiva que viene mostrando el equipo, que ya encadena cuatro victorias consecutivas.

Los portales partidarios y la prensa especializada en el Reino Unido se sumaron a la oleada de elogios, calificando el rendimiento de Araujo como "monumental" -según escribieron en This is Anfield- y sugiriendo la urgencia de asegurar su continuidad permanente en el club por lo que transmite y contagia al resto del plantel en cada jornada. Su gran despliegue y solidez ratifican que es una pieza clave en el esquema de Iraola, que se metió de lleno en la pelea alta de la Premier League.

Al término del partido, Charlie Adam de la BBC dijo: "Ronald Araujo ha sido EXCELENTE en esa posición de lateral derecho para Liverpool".

Por otro lado, el prestigioso diario inglés Daily Mail hizo eco de su despliegue físico y su rol híbrido como lateral, destacando que el uruguayo "puso la cara y el cuerpo" en situaciones donde la defensa parecía vencida.

No solo en Inglaterra hubo elogios, sino también en España, en donde Mundo Deportivo de Barcelona tituló "Araujo sostiene al Liverpool", para graficar cómo el uruguayo aguantó el resultado en el segundo tiempo cuando el Brighton & Hove Albion apretaba en Anfield.

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