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Paz en el vestuario de Peñarol: el emotivo mensaje de Leonel Jaime tras su llanto en el Centenario luego de las quejas de Javier Cabrera

El juvenil delantero argentino subió una foto abrazado del extremo del que recibió recriminaciones ante Juventud de Las Piedras y escribió unas palabras algunas horas después de lo ocurrido

25 de octubre de 2026 14:10 hs
Leonel Jaime, Maximiliano Olivera y Abel Hernández

Leonel Jaime, Maximiliano Olivera y Abel Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy

El empate sin goles del pasado viernes entre Peñarol y Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura dejó una de las postales más comentadas del fin de semana. Alrededor de los 30 minutos de un partido trabado y carente de emociones, el volante Ignacio Alegre protagonizó un fuerte choque con Kevin Rolón. El lateral pedrense quedó tendido por una aparente plancha que el juez Andrés Matonte no sancionó, lo que dejó el balón en los pies del juvenil Leonel Jaime en una inmejorable posición de ataque, con Javier Cabrera por la banda derecha y Abel Hernández buscando el pase en diagonal.

En un enorme gesto de deportividad, el juvenil argentino decidió detener el juego de inmediato y patear la pelota afuera para que el rival fuera atendido. Esa acción altruista desató la furia de Javier Cabrera, quien, ofuscado por interrumpir una clara chance ofensiva, lo increpó con dureza a distancia y luego se le acercó para proferirle fuertes recriminaciones que Jaime, visiblemente afectado, no respondió en cancha, al punto de romper en llanto minutos después en pleno campo de juego.

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Lejos de agrandar la brecha o generar un conflicto interno, Jaime rompió el silencio este domingo mediante una publicación en sus redes sociales, acompañando una emotiva imagen de festejo junto a sus compañeros.

“Dejé pasar unas horas pero creo que este es el momento para hablar de lo que pasó el sábado”, escribió el delantero argentino, aludiendo también a las repercusiones del fin de semana que incluyeron un asado de contención con el presidente Ignacio Ruglio.

“Primero que nada, quiero agradecer los mensajes que recibí. Desde que llegué me hicieron ver que Peñarol es una familia y como en todas, hay momentos malos, pero que se hablan y resuelven rápido, adentro de casa”.

El jugador, de 20 años y cuyo pase pertenece a River Plate argentino, buscó calmar la situación de cara a un cierre de campeonato de máxima exigencia.

“Eso fue lo que pasó y hoy todos tenemos que estar unidos y pensando en conseguir lo que tanto queremos nosotros y ustedes. ¡Vamos arriba todos juntos por el objetivo!”, concluyó Leonel Jaime, disipando cualquier rastro de tensión y reafirmando el compromiso del plantel mirasol para abrochar el Torneo Clausura.

Aquí se puede ver su posteo:

El posteo de Leonel Jaime para explicar lo ocurrido con Javier Cabrera en Juventud de Las Piedras ante Pe&ntilde;arol por el Torneo Clausura

El posteo de Leonel Jaime para explicar lo ocurrido con Javier Cabrera en Juventud de Las Piedras ante Peñarol por el Torneo Clausura

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