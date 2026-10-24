Jorge Brito, expresidente de River Plate, respaldó a Leonel Jaime por su gesto en el partido entre Peñarol y Juventud, que terminó con el argentino llorando

El expresidente de River Plate, Jorge Brito, respaldó a Leonel Jaime por su gesto de fair play en el encuentro entre Peñarol y Juventud de Las Piedras , que le valió las críticas de su compañero Javier Cabrera y de parte de la hinchada carbonera, algo que dejó al argentino llorando.

La jugada se dio a los 30 minutos del partido que estaba 0-0 con escaso peligro en ambos arcos y un juego muy trabado. Ignacio Alegre se proyectó por banda derecha y el lateral izquierdo de Juventud, Kevin Rolón salió a marcarlo. Los dos llegaron a la pelota fuerte y lanzados en velocidad, sin que ninguno se deslizara sobre el campo.

En el tranque , Alegre tocó primero la pelota pero luego se le fue la plancha sobre Rolón, quien quedó tendido. Era falta y posible amarilla pero el juez Andrés Matonte no cobró la falta.

La pelota derivó en Leonel Jaime con Peñarol en buena posición para atacar. Cabrera abierto por derecha. Abel Hernández marcando un pase en diagonal. Sin embargo, Jaime detuvo rápido el juego y pateó la pelota afuera para permitir el ingreso de atención médica para el jugador rival.

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El fuerte rezongo de Javier Cabrera que hizo llorar a Leonel Jaime por su gesto de Fair Play en Peñarol vs Juventud

Cabrera le gritó a lo lejos, muy ofuscado. Se acercó y le profirió palabras fuertes a las que Jaime no contestó. Segundos después, la televisación mostró a Jaime con lágrimas en sus ojos.

Después de que, preocupado por el estado de un rival, Leonel Jaime tuviera un gesto de deportividad encomiable, terminó afligido por la presión de la tribuna y de sus compañeros. ¿El argentino fue un caballero, o se equivocó por la posición de ataque en que se encontraba Peñarol? pic.twitter.com/9sgjxTHjoH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 24, 2026

Las redes sociales de Uruguay y Argentina se expresaron sobre esta situación. Uno de los usuarios que apoyó a Jaime fue Jorge Brito, exmandatario de River Plate, club propietario de Jaime.

"Orgullo como hincha de River por tu gesto, Leo. La grandeza también se demuestra en estos momentos. Seguí siempre con esos valores!", remarcó el expresidente millonario, que dejó su cargo en noviembre de 2025, en una publicación de su cuenta de X.

Muchos usuarios de River Plate criticaron a Cabrera y a Peñarol por la reacción contra Jaime en la jugada, y otros apuntaron contra el nuevo presidente millonario, Stefano di Carlo, por ceder al jugador al carbonero.