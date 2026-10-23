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Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego del empate de Peñarol contra Juventud en el Centenario

Se abrió la fecha 12 del Torneo Clausura y Peñarol sigue dejando valiosos puntos por el camino: mirá cómo quedó en las dos tablas

23 de octubre de 2026 22:05 hs
Federico Barrandeguy, Leonel Jaime, Abel Hernández y Sebastián Sosa

Federico Barrandeguy, Leonel Jaime, Abel Hernández y Sebastián Sosa

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol no pudo con Juventud por la fecha 12 del Torneo Clausura y volvió a dejar puntos por el camino. De los últimos nueve que disputó solo ganó dos. El Clausura está cada vez más lejos y la ventaja en la Tabla Anual se le escurre como agua entre los dedos.

Peñarol suma ahora 21 puntos en el Clausura cuando le quedan nueve unidades por disputar.

Si Livepool le gana el domingo a Nacional (domingo, 19.30, Gran Parque Central) se le irá seis unidades arriba.

Si gana Nacional, el tricolor será puntero y quedará cinco puntos encima del aurinegro.

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También está Montevideo City Torque con la chance de sacarle cuatro unidades de ventaja al equipo de Diego Aguirre. El celeste juega el domingo a las 13.00 contra Cerro.

El DT dijo entre semana que Peñarol estaba en posición de "privilegio" por ser líder de la Tabla Anual.

Sin embargo, si Deportivo Maldonado le gana este sábado a Danubio, quedará a solo dos puntos de Peñarol.

Pero si Nacional también gana, a Peñarol se le viene la noche en la Anual: el tricolor quedará a solo tres puntos con nueve por jugarse.

Peñarol volvió a perder por todos lados este viernes. El entrenador metió mano, hizo cinco cambios y cambió el sistema. Pero el equipo no reacciona.

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