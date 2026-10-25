Old Girls le ganó a Náutico, conquistó los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey y habrá Finalísima por el título

Old Girls se consagró campeón de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped de la rama femenina al derrotar 2-1 a Náutico en la final disputada este sábado.

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El equipo de Old Girls consiguió una victoria que le permitió quedarse con los playoffs y forzar una Finalísima por el título de campeón uruguayo , que se disputará el próximo sábado ante el mismo rival.

Esto se debe a que Náutico se había consagrado campeón de la Tabla Anual, por lo que tiene derecho a disputar un último encuentro para definir al ganador del Campeonato Uruguayo.

Old Girls abrió el marcador del partido jugado en cancha de Carrasco Polo por intermedio de Paulina Fresnedo , quien aprovechó una gran asistencia desde la banda de Sol Myszka para convertir el primer gol del encuentro.

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El segundo tanto fue obra de Polita Pérez, quien definió con un gran golpe de revés para ampliar la ventaja de su equipo.

Por su parte, Manuela Vidal anotó el descuento de Náutico, que no pudo evitar la derrota y ahora tendrá una nueva oportunidad de conquistar el título nacional.

De esta manera, Old Girls y Náutico volverán a enfrentarse el próximo sábado en un partido que definirá al campeón uruguayo de hockey sobre césped femenino.

Náutico no es campeón desde 2010 mientras que Old Girls fue tetracampeón de 2021 a 2024.

Carrasco Polo se quedó con el tercer puesto

En el encuentro por el tercer puesto de los playoffs, Carrasco Polo derrotó 3-1 a Old Christians.

Los goles del equipo ganador fueron convertidos por Sol Amadeo, Agustina Domingo y Kaisuami Dall'Orso, mientras que Milagros "Pinky" Seigal había marcado para Old Christians apenas iniciado el partido.

De esta forma, Carrasco Polo cerró su participación en los playoffs con una victoria y el tercer lugar.

Así quedó la tabla de goleadoras del Campeonato Uruguayo de hockey

La definición de los playoffs también dejó novedades en la tabla de goleadoras del certamen.

Dall'Orso encabeza la clasificación con 14 goles, seguida de cerca por Manuela Vidal, de Náutico, con 13, y Paulina Fresnedo, de Old Girls, con 12.

Las tres primeras posiciones quedaron de la siguiente manera:

Kaisuami: 14 goles.

Manuela Vidal: 13 goles.

Paulina Fresnedo: 12 goles.

Con la definición de los playoffs ya resuelta, toda la atención del hockey femenino uruguayo estará puesta en la Finalísima del próximo sábado, cuando Old Girls y Náutico se enfrenten nuevamente, esta vez con el título nacional en juego.