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Náutico vs Old Girls por la final de los playoffs en hockey sobre césped: día, hora, cancha y por dónde verlo

Mirá todos los detalles para la final que jugarán Náutico y Old Girls este sábado en la definición de los playoffs del Campeonato Uruguayo

23 de octubre de 2026 17:45 hs
Hockey sobre césped

Hockey sobre césped

Foto: Leonardo Carreño

Náutico y Old Girls definirán este sábado la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo femenino de hockey sobre césped. Si Náutico gana, se proclamará campeón luego de 16 años. Si el que vence es Old Girls, ambos equipos jugarán, al siguiente sábado, una finalísima para definir al ganador de la temporada.

Náutico viene de eliminar a Old Christians en semifinales (0-1 y 2-0) luego de clasificarse directamente a semifinales como campeón de la Tabla Anual, lo que le da dos chances para ganar el campeonato.

¿Cuándo juegan Náutico vs Old Girls?

La final de los playoffs se jugará este sábado 24 de octubre.

Náutico y Old Girls se clasificaron a la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

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¿A qué hora juegan Náutico vs Old Girls?

El partido comenzará a la hora 18.10.

¿Dónde juegan Náutico vs Old Girls?

Dado que se están practicando arreglos en Cancha Celeste, la final se disputará en Carrasco Polo.

Jueces para la final entre Náutico vs Old Girls

La final será arbitrada por Sofía "Sosó" Alemán y Claudio "Cucky" Martínez.

Por dónde ver Náutico vs Old Girls

El partido será transmitido por COUTV.

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