Náutico vs Old Girls por la final de los playoffs en hockey sobre césped: día, hora, cancha y por dónde verlo

Náutico y Old Girls definirán este sábado la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo femenino de hockey sobre césped . Si Náutico gana, se proclamará campeón luego de 16 años. Si el que vence es Old Girls, ambos equipos jugarán, al siguiente sábado, una finalísima para definir al ganador de la temporada.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Náutico viene de eliminar a Old Christians en semifinales (0-1 y 2-0) luego de clasificarse directamente a semifinales como campeón de la Tabla Anual , lo que le da dos chances para ganar el campeonato.

La final de los playoffs se jugará este sábado 24 de octubre.

Old Ivy campeón de la Copa de Plata de hockey: "Tuvimos muchos golpes, pero fue lo que nos hizo terminar tan unidas como equipo"

Náutico y Old Girls se clasificaron a la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

¿A qué hora juegan Náutico vs Old Girls?

El partido comenzará a la hora 18.10.

¿Dónde juegan Náutico vs Old Girls?

Dado que se están practicando arreglos en Cancha Celeste, la final se disputará en Carrasco Polo.

Jueces para la final entre Náutico vs Old Girls

La final será arbitrada por Sofía "Sosó" Alemán y Claudio "Cucky" Martínez.

Por dónde ver Náutico vs Old Girls

El partido será transmitido por COUTV.