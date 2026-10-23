Náutico vs Old Girls por la final de los playoffs en hockey sobre césped: día, hora, cancha y por dónde verlo

Náutico y Old Girls definirán este sábado la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo femenino de hockey sobre césped. Si Náutico gana, se proclamará campeón luego de 16 años. Si el que vence es Old Girls, ambos equipos jugarán, al siguiente sábado, una finalísima para definir al ganador de la temporada.
Náutico viene de eliminar a Old Christians en semifinales (0-1 y 2-0) luego de clasificarse directamente a semifinales como campeón de la Tabla Anual, lo que le da dos chances para ganar el campeonato.
Old Girls, campeón uruguayo de 2021 a 2024, eliminó a Woodlands en cuartos de final y en semifinales se clasificó a expensas de Carrasco Polo (2-0 y 0-1).
¿Cuándo juegan Náutico vs Old Girls?
La final de los playoffs se jugará este sábado 24 de octubre.
¿A qué hora juegan Náutico vs Old Girls?
El partido comenzará a la hora 18.10.
¿Dónde juegan Náutico vs Old Girls?
Dado que se están practicando arreglos en Cancha Celeste, la final se disputará en Carrasco Polo.
Jueces para la final entre Náutico vs Old Girls
La final será arbitrada por Sofía "Sosó" Alemán y Claudio "Cucky" Martínez.
Por dónde ver Náutico vs Old Girls
El partido será transmitido por COUTV.