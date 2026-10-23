Santiago Urrutia buscará en China el liderazgo del TCR World Tour: día, horarios y por dónde ver al piloto uruguayo este fin de semana

Este sábado 24 de octubre y el domingo, en el circuito de Zhejiang, China, Santiago Urrutia , defendiendo a su equipo Geely Cyan Racing, correrá la séptima fecha del mundial de autos de turismo en búsqueda de alcanzar el liderazgo del campeonato.

El fin de semana pasado, Urrutia ganó dos carreras y culminó tercero en la restante , lo que le permitió acercarse al líder del mundial, el español Mikel Azcona, y quedó a 23 puntos.

Estas dos carreras posicionaron a Urrutia como el piloto con más carreras ganadas (cinco) en el actual campeonato.

La definición del mundial de autos será un mano a mano entre el uruguayo y el español, a falta de cinco carreras para terminar el campeonato.

Santiago Urrutia tuvo un gran fin de semana en China con dos victorias en las tres carreras del TCR World Tour que le permitieron acercarse al líder a falta de dos etapas

Santiago Urrutia ganó su cuarta etapa del año en China y quedó segundo en la general; mirá hora y TV de sus siguientes carreras este fin de semana

En cada una de las carreras, a quien termina en la primera posición le otorgan 30 puntos, por lo que Urrutia buscará descontarle la ventaja a Azcona para volver a liderar el TCR World Tour.

Principales posiciones del TCR World Tour

Piloto País Puntaje 1- Mikel Azcona España 373 2- Santiago Urrutia Uruguay 350 3- Norbert Michelisz Hungría 322 4- Yann Erlacher Francia 303 5- Thed Bjork Suecia 289

Competiciones de Santiago Urrutia en horarios de Uruguay

Clasificación: viernes 23/10 a las 23:10 h.

Primera carrera: sábado 24/10 a las 4:00 h.

Segunda carrera: sábado 24/10 a las 22:30 h.

Tercera carrera: domingo 25/10 a las 2:40 h.

¿Por dónde ver a Santiago Urrutia en el TCR World Tour?

Las competencias se podrán ver en vivo por el canal de Youtube del TCR World Tour y también por Antel TV.

Luego de estas tres carreras en China, solo restará una fecha del TCR World Tour que tendrá lugar en Macao entre el 19 y 22 de noviembre con las últimas dos carreras.