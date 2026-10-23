Entrenador de Julia Paternain reclamó que le den la medalla de plata del Mundial 2025 a la uruguaya tras conocerse el dopaje positivo de la ganadora Peres Jepchirchir

Jack Polerecky , el entrenador de la maratonista uruguaya Julia Paternain , bronce en la maratón del Mundial de atletismo 2025, reclamó que la atleta celeste merece ser la medalla de plata tras conocerse que la ganadora, la keniata Peres Jepchirchir , dio positivo en un control antidopaje realizado en agosto pasado .

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“Merecía el segundo puesto”, dijo el coach de la uruguaya en un posteo de Instagram que fue compartido por Paternain con una foto de ambos festejando su histórico logro.

“Aunque a menudo sospechamos que las condiciones no son equitativas, esto nos golpea de lleno. Suspensión de por vida. Hay que investigar a los entrenadores y a los agentes”, agregó Polerecky.

El reclamo de Jack Polerecky, el entrenador de la maratonista uruguaya Julia Paternain

El entrenador también se refirió a otra atleta que pudo haber sido perjudicada, Molly Seidel , quien dijo que “debería haber quedado segunda" en una competencia y que "además, habría subido al podio en Nueva York más tarde ese mismo año”.

El reclamo de Jack Polerecky, el entrenador de la maratonista uruguaya Julia Paternain

Suspendieron por dopaje a la maratonista keniata Peres Jepchirchir, ganadora del Mundial en el que la uruguaya Julia Paternain fue bronce

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El reclamo de Jack Polerecky, el entrenador de la maratonista uruguaya Julia Paternain

Jepchirchir fue la campeona del mundo en la maratón de Tokio en 2025, en la que Tigst Assefa de Etiopía fue medalla de plata y Julia Paternain se quedó con el bronce.

Para que se le retire la medalla a la keniata debería constatarse que incumplió las leyes antidopaje en el marco del Mundial 2025.

Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025 FOTO: AFP

Dopaje positivo de Peres Jepchirchi

Como informó Referí, la atleta keniana Peres Jepchirchir, vigente campeona mundial del maratón y campeona olímpica en 2021, fue suspendida provisionalmente luego de análisis que mostraron trazas de EPO, anunció el viernes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

La atleta de 33 años había sido controlada "antes del maratón de Sídney", que ganó el pasado 30 de agosto, precisó la AIU en la red social X.

Ex plusmarquista mundial de semimaratón (en una carrera exclusivamente femenina), en su palmarés destacan las victorias en los maratones de Londres (2024), Boston (2022) y Nueva York (2021).

También se proclamó campeona olímpica en 2021, y es la novena mejor atleta femenina de maratón de la historia.

"Cuando me enteré de su suspensión hace tres días me quedé sorprendida", reaccionó su agente Gianni Demadona.

"He confiado en ella durante los 13 años que hemos trabajado juntos y me he equivocado. Desperdicia una larga e increíble carrera y le pone fin de la peor de las formas", añadió.

Tigst Assefa de Etiopía fue medalla de plata, Peres Jepchirchir de Kenia en el medio con el oro, y Julia Paternain de Uruguay con el bronce en la prueba de maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio 2025 FOTO: AFP

Más allá de su caso individual, esta suspensión provisional es un nuevo mazazo para el atletismo keniano, país con algunos de los mejores atletas del mundo en fondo y semifondo pero manchado desde hace varios años por un aumento de casos de dopaje.

Mundiales 2029 en Kenia

Hace justo un año, la AIU anunció la suspensión durante tres años de la keniana Ruth Chepngetich por dopaje, plusmarquista mundial de la distancia tras haberse convertido en 2024 en la primera mujer en terminar en menos de 2 horas y 10 minutos (2h09:56), un récord que mantiene todavía pese a su suspensión.

Kenia obtuvo en septiembre la organización de los Mundiales de Atletismo 2029 en Nairobi, los primeros que se organizarán en África.

Por ello, Witold Banka, patrón de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), declaró que Kenia "debe ser ejemplar en materia antidopaje".

"Esos campeonatos van a ayudarnos en esa misión", de conseguir un atletismo keniano más limpio, respondió a la AFP Sebastian Coe, patrón de World Athletics, durante unas declaraciones con medios el 14 de octubre.

"Es una gran decepción que (esta suspensión) llegue justo después de la atribución de los Mundiales 2029", lamentó Barnabas Koris, vicepresidente del Comité Olímpico Keniano. "Es un mazazo, en especial por el calibre de Jepchirchir. No entendemos qué pasa con nuestros atletas".

Desde 2017, más de 140 atletas del país han sido suspendidos o excluidos de toda competición por haber recurrido a productos prohibidos.