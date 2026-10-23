Suspendieron por dopaje a la maratonista keniata Peres Jepchirchir, ganadora del Mundial en el que la uruguaya Julia Paternain fue bronce

La atleta keniana Peres Jepchirchir , vigente campeona mundial del maratón y campeona olímpica en 2021, fue suspendida provisionalmente luego de análisis que mostraron trazas de EPO , anunció el viernes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

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La atleta de 33 años había sido controlada "antes del maratón de Sídney", que ganó el pasado 30 de agosto , precisó la AIU en la red social X.

Campeona del mundo en Tokio en 2025, en la prueba en la que la uruguaya Julia Paternain fue tercera y medalla de bronce , y explusmarquista mundial de semimaratón (en una carrera exclusivamente femenina), en su palmarés destacan las victorias en los maratones de Londres (2024), Boston (2022) y Nueva York (2021).

También se proclamó campeona olímpica en 2021, y es la novena mejor atleta femenina de maratón de la historia.

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"Desperdicia una larga e increíble carrera"

"Cuando me enteré de su suspensión hace tres días me quedé sorprendida", reaccionó su agente Gianni Demadona.

"He confiado en ella durante los 13 años que hemos trabajado juntos y me he equivocado. Desperdicia una larga e increíble carrera y le pone fin de la peor de las formas", añadió.

Duro golpe para el atletismo keniano

Su suspensión provisional es un duro golpe para el atletismo keniano, país con algunos de los mejores atletas del mundo en fondo y semifondo pero manchado desde hace varios años por un aumento de casos de dopaje.

Hace justo un año, la AIU anunció la suspensión durante tres años de la keniana Ruth Chepngetich por dopaje, plusmarquista mundial de la distancia tras haberse convertido en 2024 en la primera mujer en terminar en menos de 2 horas y 10 minutos (2h09:56), un récord que mantiene todavía pese a su suspensión.

Ruth Chepngetich cuando batió el récord mundial de maratón foto: AFP

Kenia obtuvo en setiembre la organización de los Mundiales de Atletismo 2029 en Nairobi, los primeros que se organizarán en África.

Por ello, Witold Banka, patrón de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), declaró que Kenia "debe ser ejemplar en materia antidopaje".

"Esos campeonatos van a ayudarnos en esa misión", de un atletismo keniano más limpio, respondió a la AFP Sebastian Coe, patrón de World Athletics, durante unas declaraciones con medios el 14 de octubre.

"Es una gran decepción que (esta suspensión) llegue justo después de la atribución de los Mundiales 2029", lamentó Barnabas Koris, vicepresidente del Comité Olímpico Keniano. "Es un mazazo, en especial por el calibre de Jepchirchir. No entendemos qué pasa con nuestros atletas".

Desde 2017, más de 140 atletas del país han sido suspendidos o excluidos de toda competición por haber recurrido a productos prohibidos.

Con base en AFP