"Hubo algo feo, pero nunca nos peleamos": Aurelien Tchouameni contó más detalles sobre la polémica con Federico Valverde en el vestuario de Real Madrid

El volante francés de Real Madrid, Aurelien Tchouameni , dio su versión sobre el cruce que tuvo con su compañero uruguayo Federico Valverde en el vestuario merengue, y negó que haya peleado con el mediocampista celeste,

En nuevas declaraciones, el futbolista galo le bajó el perfil a lo ocurrido a principios de mayo y señaló que el hecho tomó más magnitud por ocurrir en Real Madrid.

El francés tuvo un altercado con Valverde tras un entrenamiento, que acabó con el paso del uruguayo por el hospital con un traumatismo craneoencefálico y unos quince días de baja, en un tenso final de temporada del Real Madrid, que cerró una segunda campaña sin títulos.

Los dos jugadores fueron multados con 500.000 euros (583.000 dólares) por el club, que, sin embargo, no les impuso ninguna sanción deportiva.

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“La gente habla mucho, pero no hubo ninguna pelea entre Valverde y yo”, dijo Tchouameni a The Bridge, lo que ha sido noticia en medios europeos este viernes.

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“Sí, es verdad que en vestuario pasan cosas, pero nunca nos peleamos. En un vestuario hay indirectas y cosas así, pero nunca me pegué con Valverde. Es verdad que hubo algo feo”.

“El único problema de todo esto es que es el Real Madrid y cualquier cosa, por pequeña que sea se agranda mucho y se vuelve de una dimensión mediática loquísima. Algo que no era necesariamente un problema, termina siéndolo”, agregó.

Tchouameni también dijo que este tipo de situaciones son habituales en el deporte. “Después todo el mundo me llamó para ver qué pasaba y si estaba bien. Quieren saber qué pasó, pero hoy en día tienes que ser muy discreto. Para calmar a la gente les tuve que decir que no pasaba nada. Una vez vi un documental de la NFL y allí estas cosas pasan muy a menudo”, dijo.

Vinicius Junior, Federico Valverde y Aurelien Tchouameni en el fondo Foto: AFP

"Proporciones desproporcionadas"

Tchouaméni ya había hablado del tema el pasado 31 de mayo cuando lamentó "las proporciones" que alcanzó el altercado con su compañero en el Real Madrid Federico Valverde y pidió "pasar definitivamente a otra cosa".

"Evidentemente, pasó algo, todos ustedes lo saben, pero alcanzó unas proporciones desproporcionadas porque, por desgracia, se publicó en prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes", lamentó Tchouaméni en una rueda de prensa en Clairefontaine, cerca de París, lugar de concentración de Francia.

"En la prensa se dijo de todo. Se habló de peleas, de que yo habría golpeado (a Valverde), lo cual no fue así para nada. No entraré en detalles al respecto. Lo más importante es que el club está al corriente de lo que pasó. Después seguimos adelante", dijo Tchouaméni.

Esa fue la primera vez que Aurélien Tchouaméni se pronunció públicamente sobre el altercado con su capitán, aunque ya había publicado un mensaje en Instagram en el que lamentó "la imagen que hemos proyectado del club" y consideró que este tipo de incidentes "no están a la altura del Real Madrid".

Real Madrid Foto: Karim Jaafar / AFP

"Quería aclarar ciertas cosas porque no había tenido la oportunidad de hablar de ello y este es un buen momento para hacerlo antes de pasar definitivamente a otra cosa", aseguró, convencido de que "pasan muchas cosas en un vestuario que no tendrían por qué salir en la prensa".

Tchouaméni insistió en que "la vida sigue". "Con 'Fede' tenemos un objetivo común, que es ganar títulos con el Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay (durante el Mundial), tendremos ganas de ganar con Francia. Pero, en lo personal, no hay ningún problema", explicó.