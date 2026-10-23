Nacional agotó las entradas para el partido ante Liverpool y jugará su tercer encuentro consecutivo con el Gran Parque Central lleno

Los hinchas de Nacional agotaron nuevamente las entradas a la venta en el Gran Parque Central para el partido ante Liverpool del próximo domingo a las 19:30 por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

El encuentro tendrá cara a cara a los negriazules, líderes del torneo con 23 puntos, frente a los tricolores, segundos con 22 puntos.

Este viernes a primera hora, día en el que comenzó la venta para el público en general luego de dos días solo para socios, desde Nacional informaron que se agotaron todos los boletos.

Este jueves sobre las 13:00 quedaban 4.000 localidades para la Scarone, que será compartida con la parcialidad visitante, y la Abdón Porte , tras haberse agotado en primera instancia la Delgado, Atilio García y el Codo.

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Tercer partido con entradas agotadas

Nacional ha agotado entradas en sus últimos partidos en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura, los que tuvieron la coincidencia que se jugaron en días lunes.

El primero fue ante Montevideo City Torque el pasado 5 de octubre con triunfo 2-0.

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central el día de la victoria ante Deportivo Maldonado Foto: Nacional

Y el último fue el lunes pasado frente a Deportivo Maldonado, con triunfo 3-2, en el que los albos también destinaron un sector de la Tribuna Scarone para sus hinchas, por lo que estuvo dividida con los parciales del equipo fernandino.

De la mano de Carreño

En medio del gran momento tricolor de la mano de Daniel Carreño, Nacional volvió a agotar entradas en el Gran Parque Central.

Los últimos antecedentes de este año con el estadio tricolor lleno habían sido en el clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura, con público solo local y unos 35.000 hinchas en las tribunas, con Jadson Viera como DT, que tuvo triunfo carbonero 1-0.

Y en el debut de local en la Copa Libertadores ante Tolima, con Jorge Bava como técnico, en el que los hinchas llenaron las tribunas pese a que el equipo no pasaba por un buen momento. Fue con victoria 3-1.

En los otros dos partidos de la fase de grupos de la Libertadores también se llenaron las tribunas tricolores, con la salvedad de que la Scarone estuvo siempre destinada solamente para la hinchada visitante.

Otro partido que tuvo una buena convocatoria, pero que por poco no llegó a agotarse, fue el de Tigre por Copa Sudamericana.