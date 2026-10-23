Habilitaron las entradas para ver al papa León XIV en Uruguay: el paso a paso para registrarse y conseguir hasta cuatro

Las personas interesadas en participar de las actividades del papa León XIV en Uruguay, previstas para el 7 y 8 de noviembre, deberán gestionar sus entradas. El registro es obligatorio también para los encuentros que se realizarán en espacios abiertos.
Cómo conseguir las entradas gratuitas para ver al papa en Uruguay
La gestión comienza en la web oficial de la visita y continúa en la plataforma RedUTS. Para obtener las entradas, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar a www.papaleonuruguay.uy.
- Seleccionar la celebración a la que se quiere asistir, desde la página de inicio o en la sección «Participá».
- Acceder a RedUTS. Quienes no tengan un usuario deberán crear uno.
- Completar los datos personales de los asistentes. Cada usuario podrá gestionar hasta cuatro entradas.
- Guardar las entradas con código QR, que deberán presentarse en el acceso correspondiente el día de la actividad.
Cuándo y dónde serán las celebraciones del papa León XIV
El programa incluye tres encuentros abiertos al público:
¿Los niños necesitan entrada? Qué tener en cuenta para el ingreso
Todas las entradas son gratuitas, personales y nominativas. Sin embargo, los niños de hasta tres años inclusive no necesitan una entrada nominativa a su nombre.
Las personas con discapacidad motriz cuentan con un apartado específico en la web oficial, dentro de «Participá» → «Inscripción de accesibilidad».
También será necesario gestionar entradas para las celebraciones de Paysandú y Florida, aunque se desarrollen al aire libre. Los horarios de ingreso, los accesos y las recomendaciones para cada encuentro se publicarán próximamente en el sitio oficial.
Rifa por la visita del papa: cuánto cuesta y qué premios ofrece
Para financiar los gastos de infraestructura, servicios y organización, se realiza la rifa «Una Gran Alegría». Cada número cuesta $ 2.000 y el sorteo será el 8 de diciembre.
Los premios incluyen un apartamento en Torre Icónica, ubicada en Luis Alberto de Herrera 1454/58, en Montevideo; 10 automóviles Suzuki Alto de Ayax y tres viajes a Roma para dos personas de Jetmar Viajes, con tres noches de alojamiento.
La información para adquirir números está disponible en la web oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay.