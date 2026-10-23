Habilitaron las entradas para ver al papa León XIV en Uruguay: el paso a paso para registrarse y conseguir hasta cuatro

Las personas interesadas en participar de las actividades del papa León XIV en Uruguay, previstas para el 7 y 8 de noviembre , deberán gestionar sus entradas . El registro es obligatorio también para los encuentros que se realizarán en espacios abiertos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La gestión comienza en la web oficial de la visita y continúa en la plataforma RedUTS . Para obtener las entradas, hay que seguir estos pasos:

A PARTIR DE MAÑANA ENTRADAS DISPONIBLES Uruguay sigue preparando la visita de León XIV La Iglesia Católica en Uruguay continúa preparando con esperanza la visita del Papa León XIV, prevista del 6 al 8 de noviembre, mientras permanece unida en oración por su salud. Desde el… pic.twitter.com/nFPcOV41CI

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Todas las entradas son gratuitas, personales y nominativas . Sin embargo, los niños de hasta tres años inclusive no necesitan una entrada nominativa a su nombre .

Las personas con discapacidad motriz cuentan con un apartado específico en la web oficial, dentro de «Participá» → «Inscripción de accesibilidad».

También será necesario gestionar entradas para las celebraciones de Paysandú y Florida, aunque se desarrollen al aire libre. Los horarios de ingreso, los accesos y las recomendaciones para cada encuentro se publicarán próximamente en el sitio oficial.

Rifa por la visita del papa: cuánto cuesta y qué premios ofrece

Para financiar los gastos de infraestructura, servicios y organización, se realiza la rifa «Una Gran Alegría». Cada número cuesta $ 2.000 y el sorteo será el 8 de diciembre.

Los premios incluyen un apartamento en Torre Icónica, ubicada en Luis Alberto de Herrera 1454/58, en Montevideo; 10 automóviles Suzuki Alto de Ayax y tres viajes a Roma para dos personas de Jetmar Viajes, con tres noches de alojamiento.

La información para adquirir números está disponible en la web oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay.