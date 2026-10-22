Ignacio Ruglio se reunió con los referentes de la barra de Peñarol y este jueves fue demolido el parrillero del Campeón del Siglo

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, se reunió el miércoles en el Palacio Peñarol con los referentes de la barra del club y los presentó con el nuevo encargado de seguridad aurinegro, Gustavo De los Santos. Como primera medida a ejecutar, dentro del plan anunciado por el club, se tiró abajo este jueves , en horas de la mañana, el parrillero que estaba construido en el Estacionamiento B del Estadio Campeón del Siglo.

Peñarol recibió el 9 de setiembre una dura sanción que lo está comprometiendo deportivamente en el Torneo Clausura.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol lo castigó con quita de un punto y con un cierre de cancha de cuatro fechas sin que sus hinchas puedan asistir a los partidos. Además, también le aplicó una multa de 150 unidades reajustables.

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El 30 de agosto, la barra de Peñarol cometió todo tipo de desmanes en el Campeón del Siglo, durante y después del clásico que los aurinegros perdieron 1-0 contra Nacional en la cuarta fecha del Torneo Clausura.

La exhibición de un ataúd con los colores de Nacional que ingresó la barra burlarse del asesinato de un barra de Nacional -en un hecho calificado como "denigrante" por el fallo- y un enfrentamiento de grandes proporciones contra la Policía fueron determinantes para la aplicación del castigo.

El equipo, ahora, carga en la cancha contra todo el daño que la barra volvió a generarle al club, algo que no es para nada nuevo en la vida de Peñarol ya que por hechos de violencia, el club ha perdido 41 puntos desde 1994 a la fecha.

Peñarol reaccionó lentamente sin salir a repudiar de forma inmediata los hechos de violencia.

El 1° de setiembre decidieron contratar una persona para investigar los hechos anunciando que dicha investigación abarcaría a los propios dirigentes.

El 11 de setiembre Gustavo De los Santos fue contratado por Peñarol para realizar un informe y posterior proyecto de mejora de toda el area de seguridad del club.

El 7 de octubre, el club recibió el primer informe de seguridad de parte de De los Santos quien pidió cambiar las cámaras que tiene el estadio, mejorar el protocolo de ingreso al Campeón del Siglo y arreglar tejidos y lugares que con el tiempo, quedaron mal diseñados, como por ejemplo, una puerta que existe entre la Tribuna Henderson y la Tribuna Cataldi, por la que pasan muchos hinchas de esta a la principal. Adicionalmente, sugirió erradicar el parrillero construido en el Estacionamiento de la Tribuna Cataldi.

A última hora del 13 de octubre, Peñarol emitió un comunicado anunciando la implementación de un sistema integral de videovigilancia y avance hacia la instalación de un Centro de Monitoreo unificado, el fortalecimiento de los controles de acceso al Campeón del Siglo, el refuerzo de la protección perimetral del estadio y también el retiro de "los parrilleros" ubicados en el Estacionamiento B de modo tal de que ese espacio solo sea utilizando por aquellos que pagan el servicio del estacionamiento.

El presidente Ruglio confesó el jueves de la semana pasada en Minuto 1 de Carve Deportiva que el parrillero se lo hizo Peñarol a la barra: "Lo hicimos para intentar dar concesiones que traigan calma. Es decir, 'muchachos, valoren las cosas que van ganando, que se pueden juntar tres horas antes, cerca del estadio, prender un fuego, estar en calma; cuiden al club'. Ahora, cuando después esto sale mal volvés para atrás y desandás el camino que hiciste. No es que hicimos el parrillero para perder puntos, son cosas para intentar que esté todo bien, que valoren, que intenten cuidar. El grupo de 50, 100, 200, 300 que no le interesa en lo más mínimo cómo le va a Peñarol o lo que hacen, reducirlo a la mínima expresión".

La reunión fue calificada como "positiva" por los dirigentes.

Ruglio le presentó a De los Santos a los referentes de la barra que ahora arrancarán un proceso de intercambio desde cero para que el encargado de seguridad sea el nexo con el club y los hinchas de modo tal que el vínculo no sea directo con los dirigentes.

El objetivo es que entre las partes se entiendan y busquen los caminos para que la tribuna funcione, para que todos los hinchas puedan disfrutar del espectáculo y para que no se reitere más lo que ocurrió en el clásico.