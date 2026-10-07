Peñarol recibió el primer informe del expolicía que contrató para investigar los hechos de violencia que se generaron tras el clásico con parte de la barra del club

El consejo directivo de Peñarol recibió este martes en su sede central a Gustavo De los Santos, al expolicía quien trabajó durante más de 30 años y alcanzó el grado de Comisario General y contrató el pasado 11 de setiembre para que realizara un informe y un proyecto de mejora de toda el área de seguridad del club, luego de lo que fueron los graves incidentes registrados tras perder el clásico el 30 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo, y en su informe, pidió algunos cambios en el citado escenario, a la vez que pidió poder hacer un nuevo trabajo, ya con hinchas de la institución en un encuentro.

Los aurinegros lo habían contratado exclusivamente para que realizara un informe que fue presentado a todos los dirigentes que se reunieron con el presidente Ignacio Ruglio a la cabeza.

Según informó el club aurinegro cuando lo contrató, "cuenta con experiencia en gestión de recursos humanos, logísticos, financieros, planificación, implementación de proyectos, conducción de equipos, resolución de conflictos y elaboración de informes de gestión. Fue director de centros penitenciarios del país. Comenzó en el Penal de Libertad y dirigió la cárcel de las Rosas y el Comcar. Fue subdirector administrativo del INR, donde su perfil y trabajo siempre ha sido resolver conflictos, trabajar con perfiles complejos y búsqueda de soluciones integrales".

La intención de Peñarol es que esta persona rentada junto a un grupo, no solo trabajara en lo ocurrido en los desmanes graves del clásico del pasado 30 de agosto, sino también en un plan a futuro.

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Lo que pidió Gustavo De los Santos a los dirigentes de Peñarol

Según pudo saber Referí, el expolicía Gustavo De los Santos pidió algunos cambios en el Estadio Campeón del Siglo.

Distintos directivos coincidieron en que fue un informe en el que pidió algunas reformas.

Entre ellas, pidió cambiar las cámaras que tiene el estadio que ya se quedaron en el tiempo, al tener 10 años, como el propio escenario.

Se trata de las cámaras de exteriores y no las de reconocimiento facial que pertenecen al Ministerio del Interior, de las que dijo que "están muy bien".

Pero las primeras citadas, por citar un ejemplo, no cuentan con sensores de movimiento y además, las tomas son lejanas.

También se habló del protocolo de ingreso al Estadio Campeón del Siglo y su intención de poder mejorarlo de cara a futuro.

Otro de los ítems que pidió De los Santos fue poder arreglar tejidos y lugares que con el tiempo, quedaron mal diseñados, como por ejemplo, una puerta que existe entre la Tribuna Henderson y la Tribuna Cataldi, por la que pasan muchos hinchas de esta a la principal. Eso es un tema a arreglar cuanto antes.

Una recomendación que hizo a su vez el exfuncionario policial con vasta experiencia, fue quitar un parrillero que existe detrás de la Tribuna Cataldi al que acceden distintos hinchas y barras de Peñarol para realizar actividades fuera de los días de partido, que complica al club, ya que esos seguidores, al tener ese acceso sin problemas, pueden complicar también en jornadas en las que se jueguen encuentros.

Por otro lado y según informaron las fuentes del club a Referí, De los Santos concluyó en que "la pieza clandestina" que según manifestó el Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, tras los incidentes del clásico, "la barra de Peñarol había escondido banderas y pirotecnia", ya existía previamente al partido.

Los dirigentes escucharon al funcionario y a partir de ahora, este quiere tener acceso a un partido de Peñarol, pero cuando vuelva el público, que será en la última fecha del Torneo Clausura ante Cerro Largo, para poder sacar más conclusiones de cara al futuro.

La sanción que recibió Peñarol por los desmanes en ese clásico

la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le quitó un punto a Peñarol en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual, luego de lo que fueron los graves incidentes a la salida del clásico que el club perdió 1-0 ante Nacional.

Como informó Referí, la citada comisión, además de quitarle un punto, el club carbonero fue castigado con cuatro cierres de cancha, una multa de 150 unidades reajustables (150 UR) y la quita de un punto.

Al valor de la UR de setiembre, esa multa asciende a $ 291.115.

Esto determina que desde 1994, Peñarol perdió 41 puntos por distintos desmanes e incluso homicidios de sus hinchas, y que en el siglo XXi, lleve 32 unidades, siendo muy superior en ese rubro a Nacional y Cerro, tal como se informó en Referí.

Durante el clásico, la hinchada de Peñarol lanzó proyectiles al campo de juego, entonó cánticos celebrando muertes, encendió bengalas y hasta exhibió un ataúd con los colores de Nacional y el nombre de un barra tricolor asesinado en un enfrentamiento entre ambos bandos.

Terminado el partido, parte de la barra de Peñarol se enfrentó con la Guardia Republicana atacándola con piedras, palos, puertas, rejas y hasta con una torta de bengalas, la cual fue usada como un arma para efectuar disparos.

Además, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, denunció que la citada barra había escondido en una pieza clandestina en la Tribuna Cataldi las banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.