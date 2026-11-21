El Real Madrid , con el uruguayo Federico Valverde ingresando desde el banco de suplentes, se impuso 2-1 al Celta de Vigo por la decimotercera jornada de LaLiga de España , con un gol en la hora del juvenil Carlos Espí que le permitió al merengue seguir pisándole los talones al Barcelona.

Antes del encuentro, el Real Madrid y el Celta realizaron un emotivo homenaje a la familia de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que murió el pasado 3 de noviembre luego de un fuerte choque con el arquero del Andorra Jesús Owono.

La viuda, el padre y la hermana del futbolista fallecido salieron tomados de la mano a la cancha en medio de un pasillo de los dos equipos, y entre un aplauso prolongado de todo el Bernabeu recibieron cuatro camisetas firmadas : las del fútbol masculino, femenino y el básquetbol del Real Madrid, y la del Celta.

Ya en el partido, Mourinho apostó por rotar en los laterales y el centro del campo y por dejar a Vinícius , que venía de marcar ante Japón y Singapur con Brasil, en el banquillo en favor de Diomande. Antes de que pudiera poner verdaderamente a prueba su propuesta, llegó el gol del Celta .

El recuerdo a , con sus familiares presentes, en la previa del Real Madrid-Celta en el Santiago Bernabéu. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/SRpwyTSVaj

José Mourinho destacó a la selección uruguaya de Diego Forlán porque Federico Valverde fue "muy bien gestionado" en la última Fecha FIFA

Los de Claudio Giráldez habían salido mucho más valientes. Su dominio se tradujo en el minuto 6 en el tanto de Pablo Durán, empujando a placer un centro desde la izquierda de Swedberg, autor de dos goles en el Santiago Bernabéu la pasada temporada.

¡EL CELTA MADRUGÓ AL REAL MADRID! Sobre el inicio de su cruce por la fecha 13 de #LaLigaxESPN, el equipo de Vigo armó un buen ataque y Pablo Durán venció la valla de Courtois.



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El Real Madrid se encontraba en territorio inexplorado, ya que en ningún encuentro como local este curso había ido por detrás en el marcador. El equipo blanco trató de recomponerse lo antes posible desde el control de la posesión. Los merengues tenían pocas ideas en la salida de balón, incapaces de superar la primera línea de presión del Celta excepto con destellos puntuales.

Mbappé hizo su primer intento en el minuto 25, con un disparo demasiado cruzado. Courtois, eso sí, realizó su intervención salvadora de rigor, achicando un mano a mano contra Swedberg tras una pérdida de Bernardo en tres cuartos de campo.

Entonces llegó la mejor ocasión para el equipo blanco. El colegiado decretó un penalti sobre Mbappé por un leve agarrón de Javi Rodríguez que impidió al francés llegar a un pase filtrado de Diomande. El parisino asumió la responsabilidad de lanzarlo y lo mandó muy por encima del travesaño. Es el segundo penal que falla esta temporada en LaLiga, tras el que erró ante el Betis.

A Mourinho se le acabó la paciencia con su once inicial a los diez minutos del segundo tiempo. Carreras, Trent y Bernardo fueron sustituidos por a Cucurella, Valverde –que volvió a jugar de lateral derecho– y Vinícius. El uruguayo llegó el jueves a Madrid tras jugar dos amistosos con la selección uruguaya, y recién entrenó a la par del grupo el viernes.

El técnico portugués buscaba más ideas en la creación y mejores decisiones en el último cuarto del campo. El Celta había pasado muchos minutos sin inquietar a Courtois, pero un tímido disparo de Jutglà primero y otro de Pablo Durán después metieron el miedo en el cuerpo a la parroquia madridista.

Al remate de Durán respondió el guardameta belga con otra buena parada que insufló energía a sus compañeros para salir al ataque. A la vuelta, llegó el tanto del empate. Una progresión de Vinícius desde la izquierda terminó con el brasileño cediendo la pelota para Mbappé, quien se giró en la frontal, habilitó a Bellingham a su derecha y presenció en primera persona el gol del inglés.

¡QUÉ DEFINICIÓN, JUDE! Real Madrid salió a la contra y sus delanteros se combinaron muy bien hasta que Bellingham la mandó a guardar ante Celta de Vigo en la fecha 13 de #LaLigaxESPN.



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Quemando las naves, Mourinho introdujo en el terreno de juego a Carlos Espí. Pasó cinco minutos sin que la pelota rondara el área, su hábitat natural, pero solo necesitó dos toques para hacer el 2-1. Uno, con la cabeza, el primer remate que intentó tras un centro de Vinícius que despejó el portero. Otro, con un pie, aprovechando el rechace de ese mismo cabezazo para culminar la remontada y asegurar la novena victoria consecutiva del Madrid.

El merengue empató los 33 puntos del Barcelona en la punta de la tabla de posiciones de LaLiga, pero con un partido menos que los culés, que este domingo a las 10:00 enfrentarán al Villarreal en el Camp Nou.

¡SOLO SABE DE GOLES IMPORTANTES! ¡CARLOS ESPÍ Y UN TANTO AGÓNICO PARA QUE REAL MADRID LE GANE A CELTA DE VIGO POR LA FECHA 13 DE #LaLigaxESPN!



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FUENTE: Con base en EFE