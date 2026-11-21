Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado desde las 19:30 por la final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.
Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan en Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana: el xeneize busca cortar una racha de 18 años sin copas internacionales
Boca Juniors no gana un título internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008, mientras que Atlético Mineiro buscará su quinta copa continental