Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado desde las 19:30 por la final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

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Luego de ganar el título de la Tabla Anual de Argentina para volver a gritar campeón después de cuatro años de sequía, el xeneize buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales. Su último título de esta categoría fue la Recopa Sudamericana de 2008, el número 18 de su historial.

El Mineiro, en tanto, buscará obtener su quinta copa continental, tras obtener las copas Conmebol de 1992 y 1997, la Copa Libertadores de 2013 y la Recopa de 2014. No gana desde el 17 de octubre ante el Coritiba por el Brasileirao, día desde el que acumula cinco derrotas y dos empates.