Activar , el nuevo sector de Martín Lema , presentó este sábado una batería de propuestas en seguridad , basura , transporte y otras áreas.

Dentro de seguridad, el sector propuso " devolver protagonismo a las comisarías y a sus comisarios en la conducción, planificación y despliegue policial de cada jurisdicción". Además, planteó que Uruguay concrete la adhesión al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia .

El documento del sector también pide transformar el actual edificio de la Unidad N.º 5 ( excárcel de mujeres ) en un centro público especializado en atención y rehabilitación de adicciones para personas privadas de libertad . A fines de julio, el Ministerio del Interior realizó el traslado de casi 800 reclusas desde la cárcel de mujeres de Colón a la nueva de Punta de Rieles .

Aire Fresco y el acto para presentar su nueva lista, la 2020, luego de la salida de Martín Lema: "Con otra identidad pero con las mismas ganas", dijo Delgado

La Teja, Casavalle, Manga y Punta Gorda, entre los barrios donde no se recoge basura hace una semana

El sector blanco propone "impulsar una gestión moderna de residuos" y pasar "de los vertederos tradicionales a una gestión de residuos con tecnología, ingeniería y planificación ". Dentro de ella, plantea "promover tecnologías que permitan aprovechar el biogás , reducir el volumen de residuos destinados a disposición final y recuperar progresivamente las áreas degradadas".

En este sentido, el senador Lema, junto con otros dirigentes nacionalistas, han cuestionado en los últimos días la gestión de recolección de la basura de la Intendencia de Montevideo.

Otros de los planteos de este sábado, son mejorar el transporte público, la movilidad y "facilitar la circulación y las conexiones entre modos de transporte". El sector también propone un "50% de descuento en la tarifa eléctrica de UTE para instituciones deportivas sin fines de lucro de pequeña escala", que sea "aplicable a instituciones deportivas sin fines de lucro con menos de 250 socios activos y cuya cuota social sea inferior a media unidad reajustable".

El documento además propone "crear por ley el amparo sanitario" con pilares como "reducir las trabas para que las personas puedan recurrir a la Justicia cuando necesiten una respuesta sanitaria", "agilizar los procesos judiciales" y "otorgar mayores garantías y mejores herramientas a los jueces para tomar sus decisiones".

El mes pasado, el sector Aire Fresco presentó su nueva lista, la 2020. La Lista 404, que era con la que el sector competía en las elecciones, es liderada por el senador Lema, quien desde hace más de un año ya no integra ese espacio.