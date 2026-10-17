Aire Fresco y el acto para presentar su nueva lista, la 2020, luego de la salida de Martín Lema: "Con otra identidad pero con las mismas ganas", dijo Delgado

Este sábado se realizó un acto de la Lista 2020 , perteneciente al sector Aire Fresco , que contó con participación de dirigentes blancos quienes enfatizaron la continuidad del sector , con una nueva numeración.

La Lista 404 , que era con la que el sector competía en las elecciones, es liderada por el senador Martín Lema , quien desde hace más de un año ya no integra ese espacio .

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado estuvo presente en el encuentro, dijo que no era indiferente al sector y recordó cuando lo fundó junto al expresidente Luis Lacalle Pou.

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"Acá todos tenemos trazabilidad . ¿Tengo rol de presidente del Directorio? Claro que sí, pero con ustedes durante mucho tiempo venimos trabajando, construyendo y recorriendo. Desde aquel 2009 , cuando fundamos con Luis (Lacalle Pou) y con muchos de ustedes el sector Aire Fresco ", dijo Delgado este sábado en un discurso.

"Hoy en realidad el camino es el mismo. Capaz que cambiar el modelo por uno más nuevo, pero el camino es el mismo. Con otra identidad, pero con las mismas ganas, con los mismos valores y con el mismo compromiso. Esta fue una lista y es una lista con un grupo de gente que se dedicó mucho a recorrer Montevideo", agregó el presidente blanco.

Así mismo, Delgado felicitó la elección del número 2020, debido a que fue el año en que Lacalle Pou inició la su gobierno.

Acto de la Lista 2020 de Aire Fresco, Partido Nacional

La senadora nacionalista Graciela Bianchi se refirió al cambio de lista. "A mí las listas, los nombres, los sectores, me parece todo bien, pero no perdamos de vista lo fundamental: es el Partido Nacional lo que importa", dijo Bianchi cuando estaba finalizando su oratoria. "Estemos unidos, tengamos diferencias o números distintos", agregó.

"Nosotros ahora en Montevideo somos (la Lista) 2020, pero nosotros somos (el sector) Aire Fresco en todo el país. Eso no significa pensar que otros compañeros son más valiosos o menos valiosos. Nosotros somos una columna vertebral que tiene que seguir siéndolo", según la senadora opositora.

"Tenemos el único líder que realmente que existe en el país, despegado de todos los partidos políticos y de todas las orientaciones, que es Luis Lacalle Pou. Trabajemos para que sea el próximo presidente", sentenció.

En este sentido, el diputado Pedro Jisdonian dijo que "en política los cargos pasan, las responsabilidades cambian y las listas pueden cambiar de número", pero agregó, "hay algo que no se puede comprar, ni heredar, ni conseguir con un trámite. El cariño y el respeto de la gente. Eso hay que ganárselo todos los días".