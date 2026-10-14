Cabildo Abierto se retiró de sala y permitió que el Frente Amplio tuviera quórum para aprobar moción sobre el caso Cardama

Los dos representantes de Cabildo Abierto en la Cámara de Diputados (Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita) se retiraron de sala en la sesión de este miércoles de la Asamblea General y permitieron al Frente Amplio obtener los votos necesarios para aprobar su moción respecto al caso Cardama , surgida de la comisión investigadora que indagó este tema en los últimos meses.

De esta manera, el oficialismo —que no tenía los votos necesarios sobre el total de presentes (130 legisladores)— logró imponer su moción por 65 votos en 128 . De haber estado Cabildo Abierto en sala, al Frente Amplio le hubiesen faltado dos votos para lograrlo.

Con esta estrategia del oficialismo, el único informe que será remitido a la Justicia será el de mayoría surgido en la comisión investigadora, es decir, el del Frente Amplio.

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La moción que logró aprobar el oficialismo da paso a Fiscalía de ese informe y solicita que ese organismo investigue hechos de apariencia delictiva y eventuales responsabilidades penales que pudieran caber, incluso de funcionarios públicos de la época .

El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo dijo al final de la sesión en rueda de prensa que la moción aprobada establecía la "necesidad de que la Fiscalía investigue todos los hechos con apariencia delictiva" que, según dijo, la comisión investigadora logró "comprobar" durante su trabajo.

"Hechos que están vinculados a la falta de controles, a las garantías truchas, a la documentación falsa y a la realización de pagos sin los controles debidos (...) Lo que nosotros dejamos claro es que el principal responsable de estas maniobras es Cardama. Pero que estas maniobras no habrían sido posibles si del otro lado no hubiese habido funcionarios públicos que otorgaran prórrogas de forma infundada. Que aceptaran garantías truchas sin los debidos controles y que autorizaran pagos sin tener a la vista la documentación necesaria", argumentó el diputado.

Antes de que en la sesión de la Asamblea General se sometiera a votación la moción del Frente Amplio, el diputado colorado Adrián Juri intentó que se votara un cuarto intermedio para que los diputados de Cabildo Abierto que no estaban pudieran entrar a votar.

Bancada del Frente Amplio durante la votación del proyecto de Presupuesto Dante Fernández / FocoUy

"Quería pedir un cuarto intermedio de dos minutos para permitir que los diputados de Cabildo Abierto que no están vengan a votar así dan la cara, como todos los que estamos acá", solicitó a la mesa.

Pero el Frente Amplio no acompañó el planteo y la oposición no logró los votos necesarios para aprobar ese intermedio. El senador blanco Sebastián Da Silva fundamentó su voto y aprovechó la intervención para manifestar su "sensación", dividida "entre goce y lástima".

"Ver cómo el Frente Amplio le salva la plata a Manini Ríos votando en contra de un cuarto intermedio. Este placer en el Senado no lo vivimos. No levantar la mano, eh... ¡Cómo cambiaron las cosas! Porque lo que dijo el diputado Juri es normal, tienen que estar. Y si no están, los protegen los frentistas de ahora. Entonces yo celebro estos momentos. Celebro estos momentos. La verdad que lo celebro, me dan años de vida. Y me sigo mirando al espejo con la misma frente en alto", afirmó.

La moción frenteamplista entonces se sometió a votación y fue aprobada.

Inmediatamente, el presidente de la Asamblea General en ese momento, el senador Daniel Caggiani, pidió levantar la sesión, algo que motivó las críticas de la oposición, que entendía que igualmente podía someterse a votación las otras mociones.

Los legisladores opositores pidieron la palabra para fundamentar esa posición, pero Caggiani argumentó que no daría lugar a otra votación porque las demás mociones establecían "cosas totalmente diferentes" a la que ya había sido aprobada, lo cual hubiese sido "contradictorio".

El único camino para que la oposición forzara la votación —explicó Caggiani— era quitarle el respaldo a la mesa. "Si hay cuestionamientos a la mesa, pido que se respalde o no en ese sentido", expresó el senador.

Y, por tercera vez en el cierre de la jornada, el Frente Amplio hizo valer su mayoría —con la ausencia de Cabildo Abierto— para respaldar a la mesa y forzar a que se levantara la sesión.