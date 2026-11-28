La titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) , Sandra Libonatti , expresó ante la Comisión de Lavado de Activos de Diputados una vez más su “preocupación” por el bajo número de casos investigados, condenas e investigaciones paralelas en la fiscalía especializada en la materia, así como por las capacidades de combate contra este tipo de delitos que tiene actualmente el Estado uruguayo.

La secretaria nacional concurrió a brindar detalles sobre el decreto reglamentario de la nueva ley sobre lavado de activos (Ley Nº 20.469) , promulgada en marzo. Según dijo a El Observador el presidente de la Comisión, el diputado colorado Conrado Rodríguez, Libonatti dijo en su comparecencia que enviaría el documento al Poder Ejecutivo en los próximos días.

Rodríguez dijo que reglamentarán en materia de los nuevos sujetos obligados no financieros , sobre la participación del sistema público y sobre los oficiales de cumplimiento en las empresas públicas . Sin embargo, tanto él como el diputado nacionalista Pablo Abdala, confirmaron que en el decreto no habrán disposiciones sobre los sujetos obligados de las organizaciones sin fines de lucro. “Nos confesaron que tienen dificultad en reglamentar sobre eso; están haciendo un análisis más exhaustivo”, dijo Abdala, que citó lo dicho por Libonatti sobre el desafío que significa la cantidad y diversidad de organizaciones de este tipo en cuanto a su naturaleza, además de una gran dispersión de su información en distintas dependencias del Estado.

Con dudas sobre la eliminación de la fiscalía y potestades de la Senaclaft, comisión de Diputados aprobó proyecto de lavado de activos

Durante su comparecencia, Libonatti alertó específicamente por la necesidad de mejorar rápidamente la situación del país, ya que en febrero de 2030 una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizará su evaluación sobre Uruguay. “Es un tema en que se nos va la vida a todos”, dijo Abdala en relación a sus advertencias, señalando que en marzo de 2030 asume el próximo presidente y que todos los partidos que busquen alcanzar el gobierno deben estar encima del tema, para evitar esa posible evaluación internacional negativa sobre el país que nos incluya en una “lista negra”.

Abdala comentó que la contadora Libonatti se mostró preocupada por las condenas y formalizaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, pero también porque “no hay avance en el reporte de operaciones sospechosas” que remite la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central al ministerio público.

“Fue bastante franca”, dijo Rodríguez, en relación a varios puntos planteados por Libonatti. Sin embargo, agregó: “Cuando ella habló de que habían pocos resultados en las investigaciones y criticó la falta de investigaciones paralelas, a mí me sonó una critica velada —y no tan velada— a la Fiscalía. Todos los integrantes del sistema de (lucha contra el) lavado de activos tienen sus responsabilidades”.

Para Rodriguez, “no se asientan en la realidad las críticas a la Fiscalía cuando desde el Ejecutivo no se le da recursos”. El colorado sostuvo que la especialización por materias en la Fiscalía General de la Nación es un camino que tiene que seguir desarrollándose y apuntó contra el oficialismo por continuar pretendiendo eliminar la Especializada en Lavados de Activos, en referencia a la propuesta formal que integraba el proyecto original de la ley nº 20.469, que fracasó en el trámite parlamentario.

“La ley creó una comisión coordinadora. Después de lo que dijo, creo que falta coordinación”, aseveró Rodríguez. La comisión señalada es la que creó el artículo 1º de la nueva norma sancionada en febrero. Ese nuevo espacio de combate contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, depende de Presidencia de la República y es presidida por su Prosecretario, Jorge Díaz. La integran, según la ley: la secretaria de la Senaclaft—que tiene la potestad de convocar y coordinar sus reuniones—; los subsecretarios del Interior, Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Educación y Cultura, y Relaciones Exteriores; el presidente del Banco Central (BCU); el gerente de la UIAF; el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep); el fiscal de Corte; y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE). Desde la promulgación de la ley, la comisión ha sesionado en varias ocasiones.

“Yo dejé planteado en comisión que me parece muy bueno que el 2027 inicie con una reunión con Jorge Díaz, que preside la comisión. Hay dificultades en coordinación entre los distintos organismos públicos, en su actuación; el sistema no está funcionando bien. Si el órgano técnico transmite esa preocupación, hay que hablar con el Ejecutivo”, dijo Abdala, que espresó su “confianza en la contadora Libonatti”.

“Está haciendo lo que puede y vino a plantear una preocupación, eso, me parece, la enaltece”, afirmó el legislador nacionalista. Rodríguez dijo que junto a Díaz, hay que convocar al Parlamento a “toda la comisión coordinadora”.

Ante las declaraciones de Libonatti, El Observador consultó a la Fiscalía en relación a esa “falta de investigaciones paralelas” en materia de lavado de activos. Las investigaciones paralelas de este tipo se dan cuando una fiscalía de una determinada especialización —por ejemplo, Estupefacientes—, entiende que hay motivos para separar la pesquisa por la complejidad de las pruebas en una carpeta, abrir una segunda investigación y derivarla a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, en este caso.

Desde la Fiscalía explicaron que en la práctica ni siquiera es necesaria la separación si la misma Fiscalía de Estupefacientes —siguiendo el ejemplo— al momento de realizarse el allanamiento, detiene a los involucrados, incauta la droga, el dinero e imputa por los dos delitos, por droga y por lavado de activos. En los casos donde se separan las investigaciones, además, el fiscal encargado la segunda tiene mayor flexibilidad en los plazos que aquel que dispone la detención original.

En cuanto a la “preocupación” de Libonatti por el número de condenas por lavado de activos, las fuentes indicaron que la particularidad en la materia es la alta complejidad de sus investigaciones, que no se resuelven en 24 horas y que implica incluso exhortos al exterior, cuando no se encuentra en el país a las personas a imputar, ya sea por que se fueron del país o porque el delito se cometió estando fuera.

Otra particularidad señalada es que la ley permite que a los seis meses de librada una orden de detención la Fiscalía pueda pedir el decomiso de pleno derecho. En 2025, la Fiscalía de Lavado de Activos obtuvo decomisos por más de US$ 3 millones. Este año, por lo dispuesto por ella, además de los decomisos, ya hay bienes embargados por un total de casi US$ 30 millones.

Las fuentes fiscales señalaron que, junto al dato de condenas por lavado de activos, se debe tener en cuenta las formalizaciones por delitos precedentes, como el de estafa, en casos en que las pruebas no alcanzan para el primero pero si para el segundo. En lo que va de 2026, la Fiscalía especializada lleva más de 20 personas formalizadas y condenadas por estafa y se espera que el número ronde los 30 a final de año.

Al igual que lo hiciera Libonatti en la comisión sobre la Senaclaft, los consultados del Ministerio Público reclamaron por la falta de recursos humanos, diciendo que el sistema no puede ser óptimo, si a una fiscalía especializada en este tipo de delitos, por ejemplo, “nunca se le designó un contador”.

“Si se habla con gente de la UIAF, dicen que falta personal, Senaclaft lo mismo. Todos los organismos (involucrados) tienen que tener refuerzos presupuestales”, añadieron.