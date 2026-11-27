Tras permanecer más de veinte meses alejado de la pantalla, Rafa Villanueva reapareció en la televisión uruguaya en el programa especial Rafa Villanueva íntimo, emitido por Teledoce a continuación de Telemundo y conducido por el periodista Mariano López .

Durante la entrevista, el comunicador de 53 años —que cumplirá 54 en diciembre— anunció que retomará su actividad laboral en el canal durante 2027, adelantó la producción de un documental sobre su proceso de recuperación y repasó el estado actual de su rehabilitación física y de la causa judicial originada por el siniestro de tránsito de febrero de 2025 en Rocha.

"Yo voy a volver el año que viene a hacer televisión acá en el 12, que es mi casa desde 2005. Después veremos qué, cómo y cuándo" , declaró Villanueva en el cierre de la emisión. Vinculado laboralmente a la emisora de Enriqueta Compte y Riqué desde hace más de dos décadas, el conductor señaló que mantiene conversaciones con las autoridades del canal para definir un formato adaptado a sus condiciones físicas actuales.

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El ciclo que encabezaba desde 2013, Súbete a mi moto —un programa dominical de recorridas por el interior y la capital uruguaya producido por Kubrick Media—, fue suspendido tras el siniestro vial ocurrido el 9 de febrero de 2025. Villanueva explicó que, además de su situación anímica y del proceso judicial en curso, el propio nombre del programa hacía inviable su continuidad al aire tras un choque con una motocicleta.

Rafa tiene un gran deseo y una convicción: volver a trabajar "Tengo 54 años y no me puedo jubilar. Lo necesito pero además quiero. Voy a volver. Esta es mi casa" pic.twitter.com/DDb0pwfDFg

En paralelo a su retorno televisivo, confirmó que llevará adelante un proyecto documental sobre su experiencia médica y personal junto a los hermanos Facundo y Juan Ponce de León, con la participación de los responsables de la productora Kubrick, Conrado Polvarini y Gustavo Rojo.

Villanueva admitió sentir nervios al volver a sentarse frente a las cámaras, aunque aseguró atravesar un buen momento dentro de un camino que aún está lejos de concluir. Según explicó, los especialistas suelen estimar un plazo de tres años para una rehabilitación integral tras un cuadro de esta magnitud, si bien su evolución ha sorprendido a los médicos por su rapidez . Para el conductor, el proceso implica reaprender movimientos básicos, sortear obstáculos cotidianos y asumir que la recuperación total no es un punto fijo, sino una escalera que espera seguir subiendo hasta volver incluso a practicar algún deporte en el mediano plazo.

El cuadro médico en Punta del Diablo y los 100 días en CTI

El episodio clínico que derivó en las amputaciones de ambos pies y de ocho dedos y medio de las manos comenzó entre el 26 y el 27 de diciembre de 2025 en Punta del Diablo, balneario de Rocha donde Villanueva había construido su vivienda y se había instalado ese año. Según relató, los síntomas iniciales consistieron en fiebre elevada y malestar gastrointestinal, que en un principio atribuyó a un cuadro viral.

La consulta médica se aceleró en la tarde del 27 de diciembre cuando su pareja, Cecilia, advirtió la aparición de manchas en la espalda y los glúteos mientras se duchaba. Al llegar a la policlínica de Punta del Diablo, el conductor perdió la noción de lo que ocurría a su alrededor, siendo esa su última memoria previa a la internación prolongada.

Diagnóstico de inmunodepresión y traslado a Maldonado

De acuerdo con la evaluación de los equipos médicos que lo asistieron, el cuadro fue desencadenado por una bacteria cuyo origen exacto no pudo determinarse, pero que evolucionó hacia una infección generalizada y un shock séptico debido a un estado de inmunodepresión previo. "Todos los profesionales por los cuales pasé coinciden en que yo tenía una inmunodepresión producto de la angustia y la depresión que había vivido todos esos meses. Estaba debilitado y una bacteria que nunca se identificó casi termina con mi vida", explicó.

El médico de guardia en Punta del Diablo advirtió a su pareja sobre la probabilidad de que no sobreviviera al traslado hacia la capital departamental de Rocha. Posteriormente fue derivado al Sanatorio Mautone de Maldonado, centro al que ingresó el 28 de diciembre con una funcionalidad cardíaca reducida al 17%.

Villanueva permaneció alrededor de 120 días internado, de los cuales unos 100 transcurrieron en el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI). Durante ese período, en febrero de 2026, debió ser intervenido quirúrgicamente en más de una oportunidad para concretar las amputaciones y el posterior cierre de los muñones.

Respecto a esos meses bajo medicación sedante y antibióticos de amplio espectro, señaló que solo conserva recuerdos de delirios, como haber dirigido al Club Atlético Peñarol, ganado un premio Óscar o observado ambulancias y automóviles frente a una puerta que en realidad correspondía a un tercer piso del sanatorio .

Cómo recibió la noticia de las amputaciones

La comunicación sobre la pérdida de sus extremidades estuvo a cargo de una médica intensivista del Sanatorio Mautone. Villanueva relató que el planteo del personal de salud fue determinante para asimilar la noticia en ese momento.

"Me lo comunicaron desde un enfoque directo: me dijeron que habían tenido que amputarme los pies y ocho dedos de las manos, pero que si no lo hacían me moría. En ese instante pensás que perdiste los pies y los dedos, pero inmediatamente después entendés que es el precio que había que pagar para seguir vivo", sostuvo.

Rehabilitación física, prótesis y el trabajo en CEREMA

Al momento de la entrevista, el comunicador señaló que su recuperación continúa en marcha y que los especialistas estiman un plazo estándar de tres años para completar la rehabilitación integral en cuadros de estas características, aunque le indicaron que su evolución ha avanzado por encima de los tiempos previstos. "Hay que aprender a caminar de nuevo y sortear obstáculos otra vez; es como volver a empezar. Hoy puedo caminar y posiblemente en seis meses lo haga mejor, o en un año pueda practicar algún deporte", detalló.

El proceso de readaptación posterior al alta médica incluyó una etapa de retraimiento anímico durante los primeros días en una vivienda alquilada a cuatro cuadras del Sanatorio Mautone, al enfrentarse a las barreras cotidianas de movilidad en silla de ruedas dentro del hogar. El punto de inflexión ocurrió a los veinte días del egreso hospitalario, durante una consulta con su médica fisiatra.

Al ser consultado sobre sus objetivos, Villanueva reiteró su meta de volver a caminar por la playa con su perra Morena, una rutina diaria de siete kilómetros que realizaba antes de su internación. La profesional le advirtió que las prótesis requieren superficies regulares y no pudo garantizarle que lograría transitar por la arena, pero le propuso iniciar de inmediato el trámite protésico. Una semana después, en una ortopedia de la ciudad de Minas (Lavalleja), los técnicos Emilio y Ariel tomaron los moldes para fabricar prótesis provisorias en diez días y le confirmaron que podría volver a caminar por la playa e ingresar al mar.

Las prótesis y autonomía en las manos

Durante el programa Rafa Villanueva íntimo, el conductor exhibió el funcionamiento de sus prótesis definitivas de origen alemán y realizó una caminata en el estudio de Teledoce sin bastones ni andador, elementos que dejó atrás tras un período inicial de adaptación.

El dispositivo consta de una funda de contacto denominada liner —que exige cuidados estrictos para evitar lesiones cutáneas en los muñones—, un encaje de fibra de carbono y un pie ortopédico del mismo material revestido en silicona. A diferencia de las prótesis provisorias, que poseían una estructura fija y reducían su estatura de 1,81 metros a 1,70 metros para descender el centro de gravedad y aportar estabilidad, el equipamiento actual restituyó su altura habitual e incorporó una articulación de tobillo con retorno de energía que requirió una nueva fase de entrenamiento.

Rafa nos muestra cómo son sus prótesis, a las que pudo acceder gracias al apoyo de la gente. También cuenta cómo se adaptó para utilizar sus manos y tener autonomía. pic.twitter.com/ZYWlpNoLWK — (@teledoce) November 27, 2026

En cuanto a las manos, la conservación de un pulgar completo y gran parte del otro le permitió alcanzar autonomía en tareas diarias. Según mostró ante cámaras, puede sostener vasos, comer, lavarse los dientes, afeitarse, escribir en una tableta electrónica y colocarse o retirarse las prótesis sin asistencia.

También abordó episodios vinculados al síndrome del miembro fantasma, una condición neurológica habitual en personas amputadas por la cual el cerebro continúa registrando señales sensoriales en áreas anatómicas ausentes. "Cada vez me ocurre menos, pero he sentido picazón en zonas específicas del pie que ya no tengo, como el talón o entre los dedos, y con mayor frecuencia sensación de frío en los pies", relató. Siguiendo la recomendación de su equipo de terapia ocupacional, recurrió a la estimulación ficticia en el espacio correspondiente al pie ausente para atenuar el síntoma.

El rol de CEREMA y las campañas solidarias

Villanueva destacó el papel del Centro de Rehabilitación Física de Maldonado (CEREMA), institución fundada en 2010 y consolidada como centro de referencia nacional de nivel terciario para la atención interdisciplinaria ambulatoria de personas mayores de 15 años con discapacidad motora o neurocognitiva moderada o severa. Mediante convenios con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Intendencia de Maldonado, el centro brinda cobertura a usuarios públicos y privados.

Asimismo, remarcó que tanto la adquisición de las prótesis alemanas como el alquiler de la vivienda en Maldonado para sostener la rehabilitación fueron posibles gracias a las colectas económicas y a los tablados solidarios organizados por colegas y artistas durante el verano de 2026 . "Pude rehabilitarme, tengo estas prótesis y pude alquilar una casa en Maldonado gracias a quienes pagaron una entrada a un tablado o aportaron en una cuenta. Estoy en deuda con ellos, con el personal del Mautone, con CEREMA y con mi fisioterapeuta Diego Lima", manifestó. También agradeció el respaldo de su pareja Cecilia —a quien conoció en 1993—, de su familia, de la gerencia de Teledoce —mencionando al gerente general Mateo Cardoso y a la gerencia de Recursos Humanos— y de Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes de 1972, quien lo visitó pocos días después del alta médica.

El siniestro de tránsito en Ruta 9 y la situación judicial

En el primer tramo de la entrevista, Mariano López repasó los hechos del domingo 9 de febrero de 2025, cuando el automóvil conducido por Villanueva impactó contra una motocicleta en el kilómetro 273 de la Ruta 9, en las inmediaciones de Castillos y a unos ocho kilómetros del acceso al balneario La Esmeralda, departamento de Rocha. Como consecuencia del choque, falleció el conductor de la moto, un hombre de 31 años, mientras que su acompañante resultó lesionada.

Villanueva afirmó que conserva un registro detallado de la secuencia, ocurrida entre las 22:20 y las 22:21 —la llamada al servicio 911 quedó registrada a las 22:23— mientras regresaba de trabajar hacia Punta del Diablo. Describió el tramo como una zona elevada, con banquina pronunciada, vegetación densa y escasa visibilidad en una noche sin luna.

La secuencia del choque y el encuentro en el hospital de Rocha

"Comienzo a percibir el accidente con un estruendo y la apertura de mi airbag. El vehículo empezó a vibrar, se activó el airbag del acompañante y advertí que me desplazaba hacia la senda contraria", narró. Al no lograr accionar el pedal de freno, que se había endurecido por la activación del sistema, utilizó el freno de mano para detener la marcha. En un primer momento supuso que había embestido a un animal de la fauna autóctona de la zona, pero al descender halló la motocicleta enganchada en el sector delantero derecho del automóvil.

Luego de que personal policial le realizara la espirometría en el lugar —con resultado negativo— y de prestar declaración de manera voluntaria en la seccional policial de Castillos, regresó a su domicilio cerca de la 1:30 de la madrugada. Al no obtener precisiones telefónicas sobre la evolución clínica del motociclista por no ser familiar directo, a la mañana siguiente se trasladó al hospital de Rocha acompañado por un amigo.

En la sala de espera del CTI se presentó ante la madre, la tía y otros allegados del joven, permaneciendo en el centro asistencial cuando el equipo médico comunicó el desenlace clínico y la decisión de desconectarlo. Tras abrazar a la madre y dejar su contacto a disposición de la familia, la tía del fallecido le indicó que no podrían afrontar los gastos derivados de la situación, ante lo cual Villanueva asumió esos costos.

Causa penal, imputación y postura de la defensa

En el plano judicial, el 18 de diciembre de 2025 —diez días antes de su internación en Maldonado— la Justicia de Rocha hizo lugar al pedido de la Fiscalía y formalizó la investigación contra Villanueva, imputándolo por un delito de homicidio culposo en reiteración real con un delito de lesiones graves. En esa instancia se dispusieron medidas cautelares por 150 días que incluyeron el retiro del pasaporte, la prohibición de salir del país y el retiro de la libreta de conducir .

Según explicó el comunicador, tras dos audiencias previas a su cuadro infeccioso, había una nueva instancia prevista para mayo de 2026 que debió ser postergada luego de que la Justicia aceptara los certificados médicos que acreditaban su internación y rehabilitación. Actualmente, la causa aguarda la fijación de una nueva fecha de audiencia.

Consultado sobre la estrategia de su abogado defensor, Juan Fagúndez, y sobre si estima que se acreditará la ausencia de negligencia, Villanueva negó haber conducido de forma imprudente. "Yo sé que no fui negligente ni imprudente: no había consumido alcohol ni drogas, no manipulaba el teléfono porque estaba sin batería y ni siquiera escuchaba radio porque en ese tramo no hay señal. Conducía con las dos manos en el volante, mirando hacia adelante, y tengo claro que no circulaba a más de 108 kilómetros por hora, como señala la pericia", afirmó .

El conductor sostuvo que decidió no realizar declaraciones públicas durante la mayor parte de 2025 —hasta las dos entrevistas radiales brindadas en diciembre de ese año tras la imputación— por respeto a la madre del motociclista y para evitar interferencias mediáticas en el trabajo judicial. Respecto a elementos técnicos incorporados al expediente que su defensa calificó como anómalos, declinó profundizar en televisión: "Lo que se pueda probar o no queda en manos de la Justicia, del perito y de mi abogado. No estoy acá para defenderme ni para victimizarme; hablé con la madre y hablé con la Justicia, que son los ámbitos correspondientes".

El regreso a Punta del Diablo y el cambio de perspectiva

En los próximos días, Villanueva dejará la vivienda alquilada en Maldonado para instalarse nuevamente de forma permanente en su casa de Punta del Diablo, pese a la distancia geográfica con el Sanatorio Mautone. Según indicó, los médicos confirmaron que el cuadro de inmunodepresión que precipitó la infección de diciembre de 2025 ya fue superado, aunque continúa bajo seguimiento clínico y suplementación vitamínica.

Al referirse a las críticas recibidas en redes sociales a raíz de su exposición pública, señaló que no posee cuentas personales ni leyó comentarios, aunque reconoció que la repercusión afectó a su entorno familiar. "Las personas te dan lo que son, no lo que te merecés. Lo que te merecés te lo das vos, eligiendo si escuchás o no", expresó.

En el plano personal, resumió su enfoque actual frente a las secuelas permanentes mediante la distinción entre el cuestionamiento y la aceptación. "Ante una situación así tenés dos caminos: preguntarte por qué te pasó, lo que solo conduce a la frustración porque no hay respuesta, o enfocarte en el para qué. El problema no es lo que te pasa, porque eso ya ocurrió y no se puede revertir; la diferencia está en qué hacés con lo que te pasó", concluyó.