¿Qué esperamos que pase después de que alguien pide “perdón”? El caso de Jensen Huang, el líder de una las compañías tecnológicas más poderosas del planeta (Nvidia), vuelve al perdón incómodo , e incluso, lo devalúa en su valor más importante. Una empresa puede decidir que vuelve a confiarle el mando a su CEO porque el dinero y el mercado manda. La confianza de las personas a las que lastimó, en cambio, tiene otros plazos y la decisión de perdonar es de cada uno.

El 8 de noviembre, Jensen Huang mandó un correo a los empleados de Nvidia. “Les debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes”. El fundador de la empresa reconocía que le había sido infiel a su esposa, les pedía perdón a ella y a sus hijos y se comprometía a recuperar la confianza de sus colegas. Me quedé pensando en ese “todos ustedes” . ¿A quién le pedimos perdón cuando le pedimos perdón a todo el mundo? ¿Y qué esperamos que haga cada uno con esas palabras?

Después de la carta se conoció la versión de una segunda relación, esta vez con una ejecutiva que dependía de él en Nvidia. Huang renunció y, 11 días después, el directorio lo restituyó como CEO. En su primera reunión con el personal pidió disculpas por haber violado el código de conducta. Agregó que estaba haciendo terapia y este detalle se coló en buena parte de los títulos de medios de todo el mundo. El directorio consideró que devolverle el mando era lo mejor para los accionistas, los empleados, los socios y los clientes. Es una frase que merece leerse despacio. ¿Cuánto pesa un código de conducta cuando aplicarlo tiene un costo para quienes deciden? ¿Pesará lo mismo para el próximo empleado que lo infrinja?

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En las redes aprendimos a leer las disculpas como quien corrige un comunicado. Buscamos el verbo en voz pasiva, el “si alguien se sintió ofendido”, el párrafo en el que la persona que causó el daño empieza a contarnos cuánto está sufriendo. Hay buenos motivos para prestar atención a esas cosas. También hay asesores que conocen de memoria la lista de lo que nos indigna y saben escribir una disculpa que, supuestamente, “la gente” aceptará.

Pero hablemos del perdón de verdad. El psiquiatra Aaron Lazare propone mirar cuatro cosas. Que quien se disculpa diga con claridad qué hizo y a quién dañó. Que explique lo que pasó de un modo que ayude a entender qué podría evitar que se repita. Que exprese un arrepentimiento que tenga en cuenta el sufrimiento que causó. Y que ofrezca alguna forma de reparación, concreta o simbólica. Una disculpa puede prescindir de alguna de esas partes. Lo que le da sentido, para Lazare, es que responda a alguna necesidad de quien recibió el daño.

Esta última parte me interesa porque le cambia el destinatario a la pregunta. En vez de preguntarnos cuánto remordimiento mostró quien pidió perdón, podemos preguntarnos qué necesitaba escuchar quien recibió el daño. La diferencia se ve enseguida en algo de todos los días. Si humillé a alguien delante de otros, tal vez necesite que reconozca lo que hice delante de esas mismas personas. Pero si lo que lastimé fue su intimidad, una disculpa pública puede volver a exponerla.

Y después está el perdón, sobre el que la persona que se disculpa tiene bastante menos control del que le gustaría. Es tentador pedirlo con la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, o por lo menos de que nos digan que seguimos siendo queribles. También es humano sentir ese alivio cuando llega. Lo difícil es hacer lo que toca aunque la otra persona todavía esté enojada, quiera mantener la distancia o tenga ganas de hablar del asunto justo cuando nosotros ya querríamos dejarlo atrás.

Quizás la pregunta más honesta venga un rato después de decir “perdón”, cuando nadie aplaude y la otra persona todavía está pensando qué contestar. Si demora en perdonarme, ¿voy a seguir haciendo lo que le dije que iba a hacer?

Para ver

Gordon. La nueva serie de Netflix se centra en Anibal Gordon, quien antes de convertirse en un nombre asociado al terror de los años setenta en Argentina, era un ladrón. La miniserie con Rodrigo de la Serna en el papel principal, sigue ese recorrido con una pregunta que incomoda más que la biografía de cualquier criminal: ¿quiénes descubrieron que un tipo como Gordon podía resultarles útil? Lo que empieza en el mundo del delito común termina mostrando cómo se organizaba la represión paraestatal.

Los altruistas. Ganar todo el dinero posible para después hacer todo el bien posible. Dicho así, hasta suena generoso. No empecé a ver aún esta miniserie de Netflix, sobre la caída de FTX. Si estás convencido de que algún día vas a cambiar el mundo con tu fortuna, ¿cuántas cosas te permitís hacer para conseguirla? La jerga de las criptomonedas importa bastante menos que esa pregunta. Y el título, que al principio podría pasar por un elogio, va cambiando de sentido a medida que avanza la historia.

Blade Runner 2099. Cincuenta años después de la película de Denis Villeneuve, Los Ángeles vuelve a ser el lugar donde Blade Runner se pregunta cuánto vale una vida y quién tiene derecho a decidirlo. Esta vez el punto de entrada es Cora, una fugitiva interpretada por Hunter Schafer que se pone en la piel de una blade runner para dejar de huir. Michelle Yeoh completa el dúo que da curiosidad ver, y Ridley Scott figura entre los productores ejecutivos. Veremos qué tal resulta; está recién estrenada en Amazon Video.

Delicias, solo delicias

Estamos en esa época del año donde te se desordena más de lo habitual. Corremos, incluso si no hay necesidad, nos exasperamos, tocamos bocinas, nos recargamos de eventos, despedidas, cumpleaños, regalos por comprar y un largo y desequilibrante etcétera.

Por eso hoy te propongo que te des un gusto y que no hagas ningún planazo si no te da la gana. Estos son mis gustos favoritos de estos días, sin orden ni lógica alguna.

Popa. La nueva pastelería de Pocitos (Alfredo Baldomir 2372) es un lugar privilegiado de delicias, empezando por los macarons hechos con perfección francesa, siempre frescos y con unos sabores frutales que te explotan en la boca. Son los favoritos de su propietaria y pastelera, Pilar “Pili” Álvarez. Otro recomendado: la cookie de chocolate amargo, y mención muy especial a las de crema de pistacho y jalea casera de frambuesa.

Vinos. Galicia queda un poco más cerca. Si el albariño uruguayo ya tiene un lugar en tu mesa, probá el Godello Mar de Nos 2026 de Martín Viggiano. Es otra variedad blanca ligada a Galicia que el productor explora en Uruguay, junto con tintas como la mencía y el caiño. La puerta de entrada al proyecto sigue siendo el Albariño Las Violetas, de Canelones. Viggiano sirvió las cosechas 2025, 2024 y 2022 en la misma cata, una buena excusa para probar dos añadas lado a lado si las encontrás. Y si querés ir directo al vino más celebrado de la casa, buscá La Martineta. Tim Atkin lo eligió como su descubrimiento entre los blancos en el informe Uruguay 2024, con 96 puntos.

Bombón. Mi amiga Ushi nos introdujo a los bombones helados de Just Fit. Chocolate y dulce de leche que se derriten en la boca, con la excusa de meter alguna proteína más jaja. Probá.

Sin gluten y con gusto. Otra amiga, Maggie, nos presentó a Dispensa, una tienda boutique donde todo es libre de gluten. Si tenés el prejuicio de que si no tiene gluten “no es tan rico”, acá te lo explotan en mil pedazos. Deliciosas las barritas de limón y las de brownie. Espectacular el alfajor de membrillo. Y todo lo que hay para probar. Mirá acá.

Italia. Hasta el 29 de noviembre se puede disfrutar de un menú especial de cocina italiana en muchos restaurantes uruguayos. Así se festeja la 11ª edición de la Semana de la Cocina Italiana, que este año además festeja el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Acá podés ver la lista de restaurantes.

Sandwich. Recomendación de Carla Tchintian, la reconocida Como Pez en el Agua, es el sandwich de focaccia de Caprixho Punta del Este. Lo probé y es una delicia.

Tango y un tren a Valle Edén

Del 11 al 13 de diciembre, Tacuarembó propone una preciosa excusa para hacerse una escapada. La tercera edición del Festival de Tango Carlos Gardel, con entrada libre, empieza el viernes con un homenaje a Julio Sosa en el Teatro Escayola y sigue con una milonga en la calle. El sábado cantan Maia Castro y Valeria Lima, y el domingo cierra Malena Muyala. Entre una cosa y otra hay clases de canto y de tango y hasta un manual de bandoneón en braille.

Y si hace años que no viajás en tren, guardate la mañana del sábado 12. A las 10 h sale de la estación de AFE de la ciudad de Tacuarembó un tren turístico rumbo a Valle Edén. El pasaje cuesta $300 ida y vuelta y el regreso desde Valle Edén está previsto para las 12 h. Da para mirar el paisaje por la ventanilla y estar de vuelta con tiempo de sobra para el tango de la noche.