El certamen Bailando por un sueño, que durante quince temporadas se vio en su versión argentina en la televisión uruguaya, tendrá en 2027 una edición criolla . El anuncio fue hecho por Canal 12 , que adquirió el formato y lo transmitirá a partir del año que viene, aunque aún no tiene fecha confirmada para su estreno.

En el marco del anuncio de su programación para el próximo año, Teledoce anunció que el Bailando uruguayo será conducido por Maxi de la Cruz (que este viernes pasado recibió el Martín Fierro de oro en la primera edición local de los premios de origen argentino) y Claudia Fernández . Los dos son, además, exparticipantes del reality en su versión argentina.

A su vez, el jurado tendrá cuatro integrantes: el bailarín y coreógrafo Nacho Cardozo, la exbailarina del Ballet Nacional del Sodre Rosina Gil, la comunicadora Cata Ferrand, y el actor y cantante Pablo Turturiello.

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El origen del formato se remonta a 2004, cuando se estrenó en la BBC británica el reality Strictly Come Dancing. Desde allí se exportó a partir de 2005 más de 60 países, entre ellos Estados Unidos, donde rebautizado como Dancing with the stars sigue siendo un ciclo popular y exitoso desde su estreno, y a México, donde se le puso el nombre Bailando por un sueño y se definió la versión del programa que en 2006 fue adquirida por Marcelo Tinelli para emitir en Argentina.

En el lanzamiento de la programación 2027, conocemos más detalles del Bailando por un Sueño. Nacho Cardozo, Rosina Gil, Cata Ferrand y Pablo Turturiello serán los jurados. Lo cuenta @Camila_Cibils pic.twitter.com/FzoDaONIhY

Esa versión que en Uruguay es más familiar consiste en duplas conformadas por bailarines profesionales que tienen un objetivo benéfico para cumplir, y que emparejados con una celebridad, interpretan coreografías en base a consignas semanales, que abarcan distintos géneros musicales.

Tinelli lo estrenó como parte de su programa Showmatch, y el formato creció tanto que terminó convirtiéndose en lo único dentro de él, eliminando los segmentos de humor y parodias que habían caracterizado al ciclo hasta entonces. Eventualmente el Bailando se independizó y generó un fenómeno de audiencia.

La versión argentina terminó en 2019, y tuvo un regreso en 2023 sin llegar al mismo nivel de impacto. En setiembre de este año comenzó una edición especial en el canal argentino América, para celebrar sus 20 años.

Las otras novedades anunciadas por Canal 12

Este miércoles, Teledoce anunció también otras novedades para los próximos meses. El canal anunció un nuevo reality gastronómico, En esta cocina mando yo, otro formato internacional que tendrá como conductores a Lucía Soria y Pablo Fabregat.

Se trata de un programa de cocina en duplas, donde uno de los integrantes de la pareja tiene conocimientos de cocina, y el otro no. El experto recibe instrucciones del jurado, que tiene que comunicarle a la distancia a su compañero de equipo para que ejecute la receta.

Además se confirmó la vuelta de Fuego sagrado para su séptima edición, mientras que Lucía Brocal, que acaba de dejar Desayunos informales, estará al frente de un ciclo de entrevistas.

También habrá un ciclo veraniego conducido por Cata Ferrand, acompañada por Andy Vila y Nicolás Cáceres.