Una de las escenas más memorables y citadas de la película argentina Nueve reinas es aquella en la que el personaje de Ricardo Darín, el veterano estafador Marcos, le pregunta a su joven aprendiz Juan, encarnado por Gastón Pauls, por cuánto dinero estaría dispuesto a encamarse con otro hombre. El personaje de Pauls descarta la idea de hacerlo por montos cada vez más grandes, hasta que Marcos le dice si lo haría por U$S 500.000. Y ahí Juan duda. “¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas”, le dice su mentor.

Hyuk-jun Byeon, el protagonista de la serie Trabajo maldito , se enfrenta a un dilema similar, solo que en lugar de la integridad de ciertos orificios de su cuerpo lo que está en cuestión es la integridad de su vida misma.

La serie, disponible en Netflix y compuesta por ocho episodios que no pasan de los 40 minutos (la mayoría ronda la media hora), nos trae a la vida de Hyuk-jun en un momento dramático. Treintañero sin demasiada experiencia laboral formal, tapado de deudas, con su familia marcada por el trauma de la ausencia paterna y contemplando seriamente la posibilidad de tirarse de un puente y ponerle fin a todo, este protagonista se encuentra con un folleto que lo dirige a una agencia de trabajos temporales.

Las propuestas de la agencia parecen demasiado buenas para ser verdad: trabajos sencillos que pagan un dineral por un jornal, y un salario que se duplica ante cada trabajo superado, como si fuera un videojuego . Y efectivamente, es demasiado bueno para ser verdad. Porque cada uno de esos lugares de trabajo está embrujado.

La pregunta para Hyuk-jun entonces pasa a ser por cuánto dinero está dispuesto a poner su vida en riesgo peleando contra criaturas sobrenaturales o edificios encantados. Y la respuesta, mientras se apilan las facturas y los avisos de vencimiento, es “por lo que haya”.

Fuera del juego

Con su ritmo vertiginoso, un humor disparatado que le cae muy bien, un juego con la tradición del cine de terror y distintas líneas narrativas que enriquecen y amplían el reglamento de la ficción (hay por ahí una investigadora que quiere desenmascarar el funcionamiento de la agencia y las desventuras de la hermana del protagonista, que está en una situación financiera bastante similar y terminará arrastrada a la aventura sobrenatural), Trabajo maldito ofrece un entretenimiento constante y una conjunción entre lo mundano y lo fantástico que funciona de forma impecable.

En ese sentido, la serie tiene un punto de contacto fácil de identificar con otras ficciones surcoreanas, con El juego del calamar como la más obvia: otra saga donde las lógicas del juego y el capitalismo más feroz se dan la mano. Hay de hecho una lista de obras de ese país que han dado el salto a Occidente en los últimos años que, sin meterse en lo fantástico o en lo distópico, también reflexionan con humor pero sin descuidar la crítica en el costado más salvaje del sistema y el miedo a quedar por fuera. La lista incluye a las películas Parásitos y La única opción, y hasta al libro de relatos Conejo maldito.

La obsesión surcoreana con los vaivenes del capitalismo tiene que ver con la propia historia de la mitad sur de la península asiática. Tras una primera mitad del siglo xx marcada por la dominación y las vejaciones cometidas por sus vecinos, luego vino la guerra que terminó con la división de Corea y una sucesión de dictaduras militares para terminar con una crisis económica catastrófica y un rescate del FMI.

Corea del sur salió del pozo volcándose al capitalismo más extremo (aunque con bastante intervención estatal) y generando una sociedad hipercompetitiva en la que, por ejemplo, la universidad a la que uno puede acceder luego según las calificaciones de un examen que todos los jóvenes del país tienen que dar al terminar la secundaria determina si uno puede tener cierta movilidad social o la posibilidad de acceder a un nivel de vida estable. Un país de crecimiento rápido pero de grandes desigualdades y disparidad en el reparto de oportunidades, como esas ficciones dejan patente.

Trabajo maldito retoma esas nociones, a la vez que suma la cuestión del dilema de no tener una profesión estable o un trabajo formal pasada cierta edad, como le pasa a los hermanos protagonistas. La presión social y las expectativas generadas, que son una cuestión universal.

La serie juega también con una noción de esta época, la gamificación: un método de aprendizaje que en los últimos años se ha aplicado cada vez más en el mundo laboral y en el universo tecnológico contemporáneo que consiste en aplicar dinámicas lúdicas para motivar a estudiantes/trabajadores. Ejemplos hay montones, desde apps para aprender idiomas hasta en nuevas dinámicas laborales que han surgido recientemente como las aplicaciones de transporte o de delivery.

Hyuk-jun va así subiendo de nivel en la escalera de la precarización laboral mientras pelea con amenazas sobrenaturales, agregando así una capa de sustancia al entretenimiento puro que también ofrece la serie. Una pequeña joya escondida en el siempre sobreabundante catálogo del streaming.