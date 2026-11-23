Lo de Tere se ubicó en el puesto 88

Este lunes se anunció la primera mitad de una de las listas más prestigiosas del mundo de la gastronomía, y hay dos restaurantes uruguayos involucrados en la selección. Se trata de la lista 50 Best Latin America, que elige a los mejores restaurantes del continente, y que en los puestos del 100 al 51 incluyó a los establecimientos Manzanar, ubicado en Montevideo, y Lo de Tere, de Punta del Este.

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Lo de Tere, un clásico de la costa de Punta del Este encabezado por la cocinera María Elena Marfetán, se ubicó en el puesto 88 de la lista. El año pasado había estado ubicado en el puesto 92, luego de haber alcanzado en 2024 el número 41 de la lista.

Por su parte, Manzanar escaló del puesto 86 conseguido en el 2025 al 61 en 2026. El restaurante ubicado en el barrio de Carrasco es uno de los que se movió de forma más significativa en esta lista, según recoge la propia organización.

La lista extendida del 50 Best 2026 reúne en total 50 restaurantes en catorce destinos y veintiún ciudades. México lidera con nueve restaurantes, seguido de Argentina (siete), Brasil (seis) y Perú (cinco). Diez restaurantes debutan en el ranking 51-100, representando seis destinos y ocho ciudades.