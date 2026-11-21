Los reflectores surcan el cielo de la Plaza Independencia y llegan hasta la fachada del Palacio Salvo. Los transeúntes miran curiosos a los hombres trajeados y a las mujeres de vestido que se van acercando desde todas las direcciones al Hotel Radisson, donde en la noche de este viernes se entregaron los primeros premios Martín Fierro Uruguay.

Bajo la galería de entrada al edificio hay una montonera de gente: los invitados se van alineando para ingresar como buenamente pueden entre los curiosos que se acercan, los periodistas que bordean la alfombra roja que empieza allí y se extiende por adentro del lobby, el restaurante y el entrepiso del hotel hasta llegar al salón de eventos donde tendrá lugar la ceremonia, la seguridad, técnicos y los ayudantes de la organización que piden espacio y que todos se suban a la vereda, que los autos que trasladan a los invitados de más alto perfil necesitan lugar para detenerse.

Los invitados tienen dos opciones: ir por la alfombra o deslizarse por las puertas y caminos laterales sin tantas luces. Algunos incluso van por un camino del medio y reparten su entrada entre las dos modalidades, o terminan haciendo una jugada maradoniana para eludir movileros.

Martín Fierro Uruguay: uno a uno, estos son todos los ganadores de los premios y los homenajeados de la noche

A los costados de la alfombra los lentes de cámaras de foto, video, celulares y hasta alguna videocámara que parecía sacada de los 2000 iban y venían mientras los cientos de asistentes desfilaban: famosos, famosillos, estrellas, ignotos, trabajadores y jerarcas de los medios, divos, divas.

A medida que los invitados entraban al salón y se acomodaban en sus mesas indicadas comentaban entre fascinados, curiosos y divertidos a qué personajes de los dos lados del Río de la Plata (hubo entre los invitados un considerable número de figuras argentinas, además de la llegada de integrantes de Aptra, la Asociación de periodistas de radio y televisión argentina que gestiona los Martín Fierro y fue parte del cuerpo votante de esta edición uruguaya junto a Canomeu, un grupo reducido de personas vinculadas a los medios —ejecutivos, periodistas, comunicadores, productores— de este lado del Plata.

Frases que se escucharon en ese tramo de la noche: "¿Ese es (Jorge) Fucile, qué hace acá?" "Subimos con (Aníbal) Pachano en el ascensor" "Entré con Astesiano" "Ay, están los de Gran Hermano, los que ya salieron". Personalidades que estaban en el salón: desde Patricio Giménez y Susana Roccasalvo a todo el espectro de los medios locales, desde Lourdes Ferro hasta Jaime Clara, desde Orlando Petinatti hasta Alberto Kesman. Algunos ejecutivos de canales comentaban sorprendidos la diversidad de integrantes del público del evento.

La invitación a la ceremonia estipulaba un código de vestimenta de gala —smoking para los hombres, vestido largo para las mujeres— que no prendió mucho entre el siempre tímido (o conservador, si así lo desea) pueblo uruguayo. Ahí también hubo para todos los gustos, paladares y estilos: desde saco por encima de una remera estampada a trajes como los que se pueden ver en cualquier cumpleaños de 15 o casamiento formal, hasta otros que acataron a rajatabla el mandato de la organización.

En todo caso quedó claro el sistema de castas de los medios locales: fueron las primeras figuras de la televisión (y alguna honorable excepción radial de altísimo perfil) y los invitados argentos las que cumplieron con el criterio gala.

Crema, carne y velocidad

Al llegar a su mesa, a los invitados los esperaba un programa con las categorías y sus nominados, el listado de integrantes de Canomeu, y una noticia: habrá unos Martín Fierro de la música en Uruguay, luego de su primera versión en Argentina este año. También esperaba el menú de la noche: un soufflé de camarones y cremoso de espinaca con salsa ponzu como entrada, de principal un lomo con papas rústicas sobre alioli de papa y criolla ahumada, y un postre que consistía en un Martín Fierro (el de membrillo y queso) junto a un Martín Fierro (la estatuilla) hecha de chocolate y colocada sobre un volcán de chocolate.

Por último, cada lugar tenía frente a sí un llamativo souvenir: una crema de la marca Dr. Selby. Varios de los invitados bromearon en redes que era un chiste para que los perdedores de la noche pudieran sanar las heridas provocadas por la derrota.

Sobre las 22.05 empezaron las casi tres horas de ceremonia, que fue transmitida en simultáneo por los tres canales abiertos privados, más Canal 5, más VTV, más el canal de streaming Trimax, más otras pantallas. Más allá de la extensión del evento, los conductores de la velada (Luis Carballo por Canal 4, Eliana Dide por Canal 10, y Maxi de la Cruz por Teledoce) buscaron y lograron darle agilidad, además de recordarle periódicamente a los ganadores la necesidad de mantener los discursos de agradecimiento en una duración justa.

Los conductores se permitieron también algunas salidas de libreto, como algunos chistes de De la Cruz sobre la dificultad para acceder al alimento al desarrollar el rol que les había tocado, o un comentario de Dide, que bromeó con una de las frases célebres del exGran Hermano Matías Catán luego de que La mañana en casa, programa en el que trabaja y estaba nominado como Mejor magazine, perdiera con Algo Contigo.

La ceremonia empezó con un discurso del periodista argentino Luis Ventura (presidente de Aptra), que tuvo como eje el consumo mediático compartido por los dos países del Río de la Plata. "El gauchito es uruguayo y es argentino. No le vi la banderita, lo único que le veo son las boleadoras", dijo la figura mediática y agregó: "Por suerte llegamos porque es una manera de estar más cerca".

Lo siguieron los productores del evento, el argentino Fabián Esperón, que resaltó la mancomunidad mediática generada por los premios, y el uruguayo Alejandro Lourido, que llamó a "querernos más y creernos más", un mensaje que Esperón ya había manifestado en una entrevista en el streaming de El Observador hace algunas semanas: "Hay que creérsela un poquito más. Las estrellas acá existen y hay nombres y talentos maravillosos. Los uruguayos tenemos que darles más lugar y alentarlo; cualquier personalidad aquí en Uruguay se sentiría más mimada si los mimamos un poco más. Es de las dos partes que hay que creérsela más".

Lágrimas, recuerdos y rezongos

La dinámica al momento de cada premio era idéntica: los conductores (que se fueron turnando en duplas a lo largo de la noche) anunciaban cada categoría, a los ternados y a la empresa auspiciante del galardón. Un integrante de Canomeu o de Aptra salía al escenario con la estatuilla, y una vez anunciado el triunfador, lo entregaba y se retiraba mientras los vencedores daban su discurso (donde por regla general, si decían la frase "voy a ser breve", era todo lo contrario). Mientras tanto, abajo del escenario, los camarógrafos se movían como podían entre las apretadas mesas del salón para llegar a tiempo a los ternados.

En los discursos se reiteraron algunos conceptos que atravesaron medios, canales y formatos: la importancia de valorizar la industria mediática local, del trabajo en equipo, de escuchar, respetar y agradecer a las audiencias. No faltó el "gracias Aptra" y se sumó el "gracias Canomeu" (que fue dicho de todas las formas incorrectas posibles y prontamente corregido), hubo dedicatorias a las familias, a las parejas, a los hijos, a los compañeros ausentes. Hubo ganadores que se quebraron, como Nicolás González, de Canal 4, al recibir el premio a Mejor cronista de exteriores, o como Maxi de la Cruz, uno de los grandes ganadores de la noche, al recibir al final de la velada el Martín Fierro de Oro y recordar a su padre, el histórico Cacho de la Cruz.

Cada tanto llegaba una tanda publicitaria y las mesas se vaciaban. Era el momento de ir al baño, de saludar a un amigo en otra mesa, de fumar. Un descanso hasta que los parlantes del salón arrojaban el "¡Pan! ¡Pan! ¡Pan pan! parapanpaaaaaaan" y la música de los Martín Fierro señalaba que era momento de volver a sus lugares. Aunque no faltó el momento en el que Luis Carballo tuviera que llamar la atención del público y pedir que cumplieran con ese protocolo.

Sobre el final de la noche, ya con el salón más vacío dada la hora y el cansancio acumulado, el conductor volvió a pedir que los presentes no se dispersaran por la sala y ocuparan sus asientos para mantener las formas en el momento cúlmine del evento.

El rayo argentinizador

La primera velada de los Martín Fierro Uruguay tuvo espacio también para múltiples homenajes y reconocimientos particulares, a figuras actuales y pasadas de los medios (sobre todo de la televisión, que por muy muerta que la den sigue siendo el medio de más alto perfil en un país envejecido como este).

Hubo premios especiales a la trayectoria para Sergio Puglia y Carlos Perciavalle; Natalia Oreiro recibió el Martín Fierro de platino y comentó emocionada que desde su habitación de hotel podía ver el Cerro y recordar sus inicios con la mirada de su trayectoria actual que se ha expandido a las dos orillas del Río de la Plata. Hubo hasta un homenaje programas históricos como Telecataplum.

También hubo, y provocó que algunos presentes se rascaran la cabeza, homenajes al programa de chimentos argentino LAM (representado por su conductor Ángel de Brito) y a la humorista Fátima Florez. ¿Una forma de llamar la atención en Argentina? ¿Un gesto que no se había podido dar en otra instancia? Solo los organizadores lo saben.

Homenajes, papelitos e igualdad

Gastón Britos/FocoUY

En la línea de homenajes, la ceremonia tuvo como suele pasar en este tipo de eventos, un segmento In memoriam. La lista fue bastante amplia en cuanto a las fechas de defunción: el evento premió a programas y figuras por su trabajo mediático entre 2023 y octubre de 2026, pero en el listado de fallecidos aparecieron Carlos Páez Vilaró (muerto en 2014), Clara Berenbaum (fallecida en 2013) o Omar Gutiérrez (2018), y de ahí para adelante hasta llegar a las más recientes, una lista que incluyó hasta al científico Gonzalo Moratorio.

Cacho de la Cruz y Gaspar Valverde fueron los dos que se llevaron la ovación más potente del salón, aunque la mayor de todas fue para Ruben Rada. Ante la aparición de Cacho, Luis Carballo puso sus manos sobre los hombros de Maxi de la Cruz, al que se notaba sacudido una vez terminado el segmento. En la tanda que empezó poco después, Carballo le dio un abrazo.

Ya con el salón un poco más ralo en cuanto a ocupantes y con el ingreso de la prensa llegó el final de la ceremonia. El premio a Mejor noticiero para Telenoche (de Canal 4) y el de mejor reality para ¿Quién es la máscara? (Canal 12), que incluyó el encendido de un volcán de chispas al costado del escenario que se elevó hasta el techo fueron los precedentes para el anuncio al premio Martín Fierro de Oro para De la Cruz, lluvia de papelitos dorados mediante.

Los primeros Martín Fierro Uruguay se saldaron así con un reparto prácticamente equitativo entre los tres canales abiertos privados: cada uno se llevó cinco, aunque Maxi de la Cruz rompió el balance con su oro (el sexto para Teledoce). Casi nadie se quedó sin premio: El Observador tuvo el suyo, VTV también, y lo mismo sucedió con Canal 5, los streamings Trimax, Aweno y Undertake, y los algunos grupos radiales también: Magnolio con El Espectador, Del Sol y el premio para Orlando Petinatti (Azul FM), Sarandí y Sport 890 por otro.

Con los reflectores apagados, los asistentes de la ceremonia salen de vuelta a la Plaza Independencia y se cruzan con grupos de jóvenes que entran al Radisson a un baile. Los transeúntes pasan y miran a los que salen estatuilla en mano. "¿Qué ganaste?", les preguntan, y les piden fotos. Los gauchitos con su guitarra apuntan a la cámara. Son los primeros Martín Fierro uruguayos.