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VIDEO | Catán salió de la casa de Gran Hermano Uruguay y explotó: "Votaron como el orto"

Notoriamente afectado por su derrota en el mano a mano ante Facundo, el ahora exparticipante de 31 años consideró injusta su salida, cuestionó la permanencia de concursantes "muy flojos" y lanzó duras críticas contra el resultado del voto telefónico.

27 de octubre de 2026 8:36 hs
Catán: Votaron como el orto

Catán: "Votaron como el orto"

Matías Catán, el último eliminado de Gran Hermano Uruguay, protagonizó el lunes una de las escenas más insólitas de la edición local del reality de Canal 10.

Notoriamente afectado por su derrota en el mano a mano ante Facundo, el ahora exparticipante de 31 años consideró injusta su salida, cuestionó la permanencia de concursantes "muy flojos" y sentenció: "Votaron como el orto".

Catán salió de la casa de Gran Hermano Uruguay y explotó: "Votaron como el orto"

La particular escena de Gran Hermano Uruguay se produjo el lunes, inmediatamente después de que se confirmara la eliminación de Catán, quien obtuvo más del 92% de los votos negativos.

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Al ser recibido por Eliana Dide, el primer participante masculino eliminado del reality de Canal 10 se despachó sin filtros contra el resultado de la votación telefónica.

"¿QUÉ MIERDA ES LO QUE QUIEREN DE UN GANADOR? Hay gente muy floja. Ojalá gane MELANIE, GUSTAVO o FABRICIO también. Soy una persona que dijo “estoy con este” y “estoy con este”, y voy de frente, no hay otra lectura. No sé qué es lo que vieron, pero lo que vieron es todo lo contrario. Si yo soy el villano, yo soy el héroe, el bueno", cruzó el licenciado en Dirección de Empresas Turísticas, de 31 años.

Lejos de retractarse, Catán redobló la apuesta y cerró con otra frase contundente: "Lo último: soy intenso. Tengan linda noche. VOTARON COMO EL ORTO".

Catán: "Votaron como el orto"

Oriundo de Pocitos y de alto perfil en la casa, Matías Catán se convirtió en el primer participante masculino eliminado de Gran Hermano Uruguay.

"Me considero la persona que más jugó", remarcó minutos antes de lanzar la polémica frase.

En la misma línea, el exparticipante insistió: "Quedó una guardería ahí... Hay mucho tibio adentro... No sé qué vieron, ¡No es lo que vieron!".

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