Catán, Facundo o Esteban: quién es el próximo eliminado de Gran Hermano Uruguay, según tres encuestas

Gran Hermano Uruguay tendrá el próximo domingo 25 la primera eliminación de un participante masculino del reality de Canal 10 .

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Tras la salvación de Laura por parte de Matías , quien utilizó su beneficio como líder de la semana, el "Supremo" definirá la suerte de Facundo , Catán y Esteban , quienes permanecen en placa y dependen del voto telefónico para continuar en la competencia.

"La decisión en 100% estratégica. Creo que no va mucho por afinidad, así que viene por ahí", explicó el basquetbolista antes de revelar su jugada en la gala del jueves.

Matías bajó a Laura de la placa de nominados

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La encuesta del creador de contenidos, comentarista de espectáculos e integrante del panel de Gran Hermano: El Debate , Emiliano Rodríguez , anticipa la salida de Catán , quien concentra casi el 80% de los votos negativos. Muy por detrás se ubican Esteban y Facundo , con el 11,7% y el 8,6%, respectivamente.

¿Quién será el primer hombre eliminado de #GranHermanoUY? — emi (@eeemiliano) October 23, 2026

El sondeo del usuario de X @ghermanoar muestra una misma tendencia: con el 81,3% de los votos negativos, el participante de 31 años, oriundo de Pocitos, se convertiría en el primer hombre eliminado del reality.

Encuesta: ¿Quién querés que abandone la casa de #GranHermanoUY? #GranHermano RT — GRAN HERMANO 2026 (@ghermanoar) October 23, 2026

Otra de las encuestas que circulan en redes es la del usuario @MatiasNicolet. Si bien muestra un menor caudal de espectadores participantes, la preferencia por Catán vuelve a repetirse, mientras que Esteban y Facundo no superarían el 9% cada uno.

Salvada Laura por Matías (sorpresa?)... Quien es el próximo eliminado de Gran Hermano Uruguay??? #GHUruguay #GHUY #GranHermanoUruguay #GranHermanoUy — DrMatoRamone (@MatiasNicolet) October 23, 2026

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

¿Quién es el próximo eliminado de Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.