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Harry Kane habló sobre sus chances de ganar el próximo Balón de Oro: "Fue la mejor temporada de mi vida"

Harry Kane, que completó una temporada magnifica con el Bayern Munich, palpitó la gala del Balón de Oro del próximo lunes 26 de octubre

24 de octubre de 2026 10:39 hs
Harry Kane
EFE

El delantero inglés Harry Kane, en vísperas de la gala del Balón de Oro que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre, habló sobre su caso y sus posibilidades de conquistar por primera vez en su carrera el galardón que premia al mejor futbolista del año y dando el mensaje que sus estadísticas "hablan por sí solas".

En diálogo con Marca, al momento de recibir su segunda Bota de Oro, el goleador de Bayern Múnich planteó los motivos que le hacen ilusionarse con quedarse con el premio: "Es complicado. Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida".

Harry Kane

Harry Kane

El delantero de 33 años puso el foco en su tremendo registro goleador en la temporada, únicamente superado lo hecho por Lionel Messi en la temporada 2011/12 al convertir 82 goles en 69 partidos: "Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso de ello", afirmó.

"Sólo puedo agradecer a mis compañeros y a todos los que me ayudaron a que fuera posible, pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan", agregó el delantero.

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La temporada goleadora de Harry Kane

El delantero inglés del Bayern Munich recibió su segunda Bota de Oro tras convertir 36 goles en 31 partidos de Bundesliga en la temporada 2025/26, superando a Erling Haaland con 26 tantos y a Kylian Mbappé con 25 en la clasificación continental.

Además, contando todas las competencias consiguió 73 gritos, una exorbitante cifra en 65 partidos contabilizando el cuadro alemán y la Selección de Inglaterra.

No obstante, Kane se encuentra en una reñida disputada como no sucede hace mucho tiempo al arribar con chances concretas Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri y Ousmane Dembélé.

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