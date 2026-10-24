Harry Kane habló sobre sus chances de ganar el próximo Balón de Oro: "Fue la mejor temporada de mi vida"

El delantero inglés Harry Kane, en vísperas de la gala del Balón de Oro que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre, habló sobre su caso y sus posibilidades de conquistar por primera vez en su carrera el galardón que premia al mejor futbolista del año y dando el mensaje que sus estadísticas "hablan por sí solas".

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En diálogo con Marca, al momento de recibir su segunda Bota de Oro, el goleador de Bayern Múnich planteó los motivos que le hacen ilusionarse con quedarse con el premio: "Es complicado. Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida".

Harry Kane Foto: Roberto Schmidt/AFP El delantero de 33 años puso el foco en su tremendo registro goleador en la temporada, únicamente superado lo hecho por Lionel Messi en la temporada 2011/12 al convertir 82 goles en 69 partidos: "Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso de ello", afirmó.

"Sólo puedo agradecer a mis compañeros y a todos los que me ayudaron a que fuera posible, pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan", agregó el delantero.