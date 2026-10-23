Nuevo Estadio Belvedere: Liverpool finalizó la licitación y anunció la empresa constructora que comenzará las obras de su flamante escenario

Liverpool Fútbol Club anunció este viernes a la empresa que estará a cargo de las obras de su Nuevo Estadio Belvedere luego de finalizar el proceso de licitación para la construcción del escenario negriazul.

Dicha empresa será Saceem , con la que el club ya alcanzó un preacuerdo.

“Luego de varios meses de trabajo, análisis y evaluación de las propuestas presentadas, la institución ha avanzado hacia una nueva etapa de este proyecto, que representa un hito en la historia del club y un paso fundamental para hacer realidad el Nuevo Estadio Belvedere”, indicaron en las redes de los negriazules.

En los próximos días, se espera concretar la firma de los contratos correspondientes, con el objetivo de dar comienzo a las obras durante el mes de noviembre.

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Desde Liverpool agradecieron a todas las empresas que participaron de la licitación, en un trabajo que se extendió durante varios meses y “permitió evaluar distintas alternativas para llevar adelante un proyecto de esta magnitud”. Y especialmente a Saceem “por la profesionalidad, el compromiso y el trabajo dedicado al desarrollo y la elaboración de su propuesta, en el marco de este proceso”.

Los negriazules destacaron que el Nuevo Estadio Belvedere “es un proyecto estratégico para el crecimiento institucional de Liverpool Fútbol Club, concebido para acompañar su desarrollo y generar nuevas oportunidades para el club, sus socios y la comunidad”.

“Con la finalización de esta etapa, Liverpool continúa avanzando con responsabilidad y compromiso hacia el inicio de una obra que marcará un antes y un después en la historia de nuestra institución”, señalaron.