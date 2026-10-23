Orsi sobre las elecciones en Brasil: "Cualquiera sea el resultado, Uruguay tiene que tener la mejor relación"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió este viernes a las elecciones presidenciales de Brasil —que tendrán su segunda vuelta este domingo 25 de octubre— y aseguró que Uruguay deberá mantener una buena relación con el país vecino independientemente de quién resulte electo.

"Cualquiera sea el resultado, Uruguay tiene que tener la mejor relación con ese gigante, que es más que un país, es casi un continente", afirmó el mandatario en rueda de prensa en Salto, consignado por Telemundo (Canal 12).

Las declaraciones se producen en la recta final de la disputa electoral reñida entre el actual presidente brasileño, Lula da Silva , y el candidato opositor Flávio Bolsonaro , en el que dirigentes del Frente Amplio han expresado públicamente su respaldo a la continuidad del líder del Partido de los Trabajadores.

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Orsi dijo que hoy no hay "urgencia" en designar a un fiscal titular de Corte, aunque sí en organismos de contralor

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , también había manifestado en setiembre que una nueva victoria del mandatario brasileño sería favorable para Uruguay por la orientación de su política exterior: "Creo que sería muy bueno para el Uruguay que gane Lula en Brasil porque va a implicar la continuidad de una política que es una voz en el mundo de un jugador global que defiende el multilateralismo, la democracia y la no intervención", había afirmado entonces en Informativo Sarandí.

Según una encuesta de Datafolha divulgada este jueves 22 de octubre, ambos candidatos reúnen el 50% de los votos válidos, luego de que el actual mandatario brasileño redujera la diferencia que lo separaba de su rival. Dos semanas atrás, el sondeo otorgaba un 52% a Bolsonaro y un 48% a Lula, mientras que la semana pasada la distancia se había acortado a 51% y 49%, respectivamente. La elección del domingo llega después de que Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta del 4 de octubre, con el 47% de los votos frente al 45% obtenido por Lula.

Por otro lado, el presidente Orsi ha procurado diferenciar su posición institucional de las manifestaciones de apoyo partidario a Lula y mantener abiertos los canales de diálogo con gobiernos de distintos signos políticos. Según había informado El Observador en setiembre, el mandatario había transmitido a dirigentes de la oposición uruguaya su interés en preservar las relaciones con otros presidentes de la región, entre ellos el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast y el boliviano Rodrigo Paz.

En esa línea, el presidente también fue consultado este viernes sobre las diferencias políticas entre Lula y Milei y sus posibles consecuencias para el funcionamiento del Mercosur. Sobre esto, el mandatario dijo: "Más allá de las posiciones y los perfiles, a la hora de acordar temas gruesos, se acuerda".

Orsi se mostró optimista sobre acuerdos para renovar cargos en Tribunal de Cuentas y Fiscalía

Orsi también fue consultado este viernes por las negociaciones parlamentarias para designar autoridades en organismos como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de la Nación.

"Es un tema que en el Parlamento se está discutiendo; a veces hay algún tropiezo, yo soy optimista. Se tiene que avanzar, se tiene que avanzar", afirmó en rueda de prensa.

Las declaraciones se producen en medio de diferencias entre el gobierno, el Frente Amplio y la oposición por la continuidad de Mónica Ferrero como fiscal de Corte. El martes, Orsi había señalado que actualmente no existe "urgencia" para sustituir a Ferrero, quien ocupa el cargo de forma interina. Sin embargo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo al día siguiente que la fiscal debería dejar su puesto.

"Creo que ella misma debería dar un paso al costado, porque finalmente —somos muy cuidadosos— si nota que una parte importante no la está respaldando... Bueno, debería pensar si es el lugar donde debería continuar", había afirmado Pereira en una entrevista con Info Capital (TV Ciudad).

El dirigente oficialista también había aprovechado para marcar diferencias con la posición del presidente de la República y defender la autonomía del Frente Amplio para pronunciarse sobre la renovación de autoridades: "El presidente puede tener opinión y yo también. El Frente Amplio tiene que tener opinión propia. Ni el Frente Amplio puede estar supeditado a la opinión del presidente, tampoco desairearlo, pero tampoco puede dejar de tener su opinión", había expresado Pereira.

Ferrero ejerce interinamente la titularidad de la Fiscalía General de la Nación desde la jubilación de Juan Gómez, en agosto de 2024. La designación de un nuevo fiscal de Corte requiere mayorías especiales en el Parlamento, donde hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo.