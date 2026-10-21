Buquebus inauguró el China Zorrilla en Buenos Aires: Orsi no viajó por un problema de salud pero agradeció a la empresa por seguir conectando ambos países

La empresa Buquebus inauguró este miércoles en Buenos Aires su nuevo buque 100% eléctrico , que lleva el nombre de China Zorrilla y que empezará a operar la ruta Colonia-Buenos Aires.

El evento, en el que estuvo presente El Observador, contó con la participación de autoridades uruguayas y argentinas . Si bien estaba previsto que el presidente Yamandú Orsi viajara a Buenos Aires para participar en la actividad, un problema de salud lo obligó a ausentarse . De todas formas, el mandatario envió un video en el que agradeció a la empresa de Juan Carlos López Mena por seguir conectando a ambos países.

"En primer lugar, las disculpas por no poder estar acompañándolos ahí en este día tan especial. A veces la salud nos avisa que no podemos hacer algunas cosas. Un abrazo enorme a Juan Carlos y a su familia y un agradecimiento por la confianza permanente tanto por nuestro país, por la Argentina. Creo que si algo simboliza la unión de este pueblo —que nació, como decía Pepe, de la misma matriz— es lo que está haciendo Buquebus desde hace años. Gracias por seguir conectándonos", afirmó el mandatario en el video.

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Desde Presidencia afirmaron a El Observador que una "indisposición pasajera" obligó a Orsi a suspender el viaje, que sí realizaron varios ministros, la vicepresidenta Carolina Cosse y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

Este último, de hecho, señaló en rueda de prensa que Orsi se había sentido "mal" a último momento. Detalló que estaba previsto partir desde Montevideo a las cinco de la tarde, pero que apenas una hora antes el médico le aconsejó no viajar. "Nada grave, pero, naturalmente, la recomendación era que tuviera reposo".

Respecto a la inauguración de este buque, Sánchez señaló que implica para el país contar con un barco "que es totalmente amigable con el medio ambiente", dada su cualidad de ser 100% eléctrico.

"Va a estar conectando Argentina con Uruguay y eso representa para los uruguayos más trabajo, más turismo, mejores infraestructuras así que, en ese sentido, estamos re contentos. Cuando una empresa, en este caso Buquebus o cualquier otra, hace inversiones o apuesta al país, lo que hay que hacer es agradecerle, reconocer ese esfuerzo y ponerse a la orden para que siga avanzando la inversión en el Uruguay, el trabajo de los uruguayos y que crezca el país", detalló el secretario de la Presidencia.

Durante la oratoria, el empresario argentino Juan Carlos López Mena se definió como un "humilde trabajador".

"Soy un humilde trabajador. Empecé a los 13 años de cadete, de limpiador de baños, en una fábrica de camisas. Eso es el capitalismo. Podés nacer muy pobre y podés llegar a estar con ustedes hoy hablando. Este barco es un sueño hecho realidad pero hay otros. Son interminables los sueños", se limitó a decir.

También hubo intervenciones de varias autoridades argentinas y de Craig Clifford, director del astillero australiano Incat que fabricó el buque.

"Sin lugar a dudas, el China Zorrilla es la mejor embarcación que Incat haya construido jamás. Representa el comienzo de una nueva era eléctrica en el transporte marítimo y ofrece una experiencia sin precedentes para sus pasajeros", dijo en la inauguración.

Patricia Bullrich, senadora argentina y exministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, describió a López Mena como un "creador de sueños" y un "emprendedor", y destacó que el barco lleve el nombre de China Zorrilla, una "mujer de las dos orillas" como el propietario de Buquebus.

Patricia Bullrich y Juan Carlos López Mena en la inauguración del buque China Zorrilla en Buenos Airs el 21 de octubre de 2026 Foto: Juan Robledo

"El presidente uruguayo ha dicho muchas veces que Argentina y Uruguay jugamos de memoria (...) Cruzan (el río) afectos, ciudades compartidas. Este río nunca ha sido una frontera, siempre ha sido un puente", señaló la senadora argentina.

Bullrich también hizo un breve repaso por el vínculo entre ambos países, que no siempre fue armónico y tuvo tensiones que se extendieron por casi un siglo.

"Hoy estos problemas no existen. Existió un problema, tuvismo tres años un puente cerrado. A mí me declararon ciudadana no querida en Gualeguaychú en ese momento. Pero creo que la razón vino, volvió. Hoy Argentina volvió a abrir ese puente y hoy abre otro puente más. Y se demostró que todo lo que se dijo en ese momento no era verdad. Era algo que nunca se comprobó, todo lo contrario. Y hoy Argentina envidia la posibilidad de tener esas grandes empresas. Quizás hoy con reglas de juego claras Argentina las va a tener", afirmó sobre la instalación de las plantas de celulosa en Uruguay.

El jefe de gabinete de ministros de Argentina, Diego Santilli, lamentó que Milei no pudiera estar en el lanzamiento por encontrarse en España, pero subrayó que la puesta en marcha de este buque supone un hito "muy importante" para ambos países.

Quien sí estuvo fue la hermana de Milei, Karina, secretaria general de la Presidencia, que luego recorrió el barco junto a López Mena y las demás autoridades.

La jerarca también tuvo oportunidad de conversar de forma breve con el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, quien le preguntó cuándo visitaría Uruguay junto al presidente, según pudo constatar El Observador.