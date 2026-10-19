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Orsi dijo que hoy no hay "urgencia" en designar a un fiscal titular de Corte, aunque sí en organismos de contralor

El mandatario descartó apuro político por el fiscal de Corte y dijo que la presidenta de SCJ "tenía razón" en pedir más presupuesto

19 de octubre de 2026 20:08 hs
Yamandú Orsi

Yamandú Orsi

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, aseguró que no existe "urgencia" para designar a un nuevo fiscal de Corte titular, en lugar de Mónica Ferrero, subrogante en el cargo.

"Hoy no tenemos esa urgencia. Yo hoy no lo tengo. Tenemos sí que resolver a nivel de partidos políticos las vacantes que se van generando en los distintos tribunales. Y eso es lo que creo que es lo primero que tendríamos que ver. Hasta la Corte Electoral. Pero sé que vamos a llegar a acuerdos", dijo el presidente en rueda de prensa, a la salida de un acto organizado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Ferrero ocupa desde 2024 el cargo de fiscal de Corte, en lugar de Juan Gómez, quien también ocupaba el puesto de forma interina. Gómez subrogaba a Jorge Díaz, el último fiscal de Corte designado tras la votación de los partidos políticos en el Parlamento, que desde entonces no han logrado ponerse de acuerdo para nombrar a un nuevo titular.

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Mientras la oposición respalda a Ferrero —y ha dicho que en este período no votará otro nombre que no sea el suyo—, en el Frente Amplio son críticos con su labor y en el gobierno no consideran enviar la venia para dejar a la fiscal de Estupefacientes como titular.

Al igual que la Fiscalía General de la Nación, hay otros organismos que precisan mayorías especiales que permanecen sin titulares designados (como el Tribunal de Cuentas de la República o la Corte Electoral) ante la falta de acuerdos políticos.

Consultado por el reclamo de la presidenta de la Corte, Doris Morales, por más presupuesto, Orsi respondió que "tiene razón" y que el presupuesto era un "reflexión" en la que se debe seguir "profundizando".

En setiembre de este año, Morales había comparecido ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, junto a otras autoridades de la Corte y señalaron que el Poder Judicial atravesaba su participación presupuestal más baja de los últimos 15 años y que la Rendición de Cuentas llegaba con "cero peso" adicional.

"Casi todos los partidos en la última campaña electoral planteamos la necesidad de un Ministerio de Justicia para administrar los recursos. Pero se verá cuál es la mejor fórmula. Lo principal y primordial es cuidar lo que tenemos que, repito, es de lo mejor. Eso lo verá el legislador...", detalló el presidente.

Además, Orsi llamó a "valorar" el Poder Judicial uruguayo y resaltó que "es único en la región y de las primeros en el mundo". Y agregó: "Yo invito a que lo compararemos con lo que pasa en la región y en el mundo, y vamos a ver que tenemos un lujo".

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