Yamandú Orsi entre los tres peores evaluados del ranking de presidentes de Latinoamérica, según CB Global Data

El presidente de la República, Yamandú Orsi , está entre los tres peores mandatarios evaluados de América Latina , según el último estudio de la consultora CB Global Data .

El uruguayo registra una imagen negativa del 62,1% y una positiva del 35,2% , mientras que un 2,7% prefirió no contestar. Dentro de quienes tienen malos juicios del presidente, un 31,5% califica como "muy mala" su imagen y un 30,6% como "mala". Entre quienes opinan favorablemente, un 22,2% califica como "muy buena" su imagen y un 13% como "buena".

La imagen positiva de Orsi cayó con respecto a setiembre , cuando esta medía 37,7% . Así es que Orsi se ubica en la posición 16 de 18 , solo por arriba de la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez y por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo .

Ante baja semestral de la pobreza, Orsi respaldó trabajo de sus ministros y realzó su importancia como gobierno "progresista" y de "izquierda"

Rodríguez tiene un 60,9% de imagen negativa y un 32,3% de positiva, mientras que un 6,8% dijeron no saber o prefirieron no contestar. Por último, el presidente centroamericano tiene una negativa de 63,1% y una positiva de 31%, mientras que 5,9% dijeron no saber o prefirieron no contestar.

En la otra punta de la tabla; la mejor evaluada es la mexicana Claudia Sheinbaum con 69,3% de imagen positiva, el salvadoreño Nayib Bukele con 68,3% y completa el podio el dominicano Luis Abinader con 51,9%. A su vez; la presidenta de México tiene 27,6% de imagen negativa, Bukele tiene 27,9% de esta y el presidente de República Dominicana tiene 42,5%.

El presidente brasileño Lula da Silva, quien intentará obtener la reelección a fines de octubre, está en el puesto ocho de 18. Su imagen positiva es de 45,3% y su negativa del 50,5%. Mientras que el primer mandatario argentino Javier Milei se encuentra décimo cuarto en este ranking. En su caso tiene una imagen positiva de 36,1% y una negativa del 59,0%.

Ranking de imagen de presidentes de América Latina en octubre Foto: CB Global Data

La consultora agregó que "en cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es José Raúl Mulino de Panamá, con una suba de +4,4 puntos porcentuales". Además, "en contraste, Keiko Fujimori de Perú presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -6,1 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado".

Ficha técnica: las encuestas tuvieron una población objetivo de mayores de 18 años y fueron dirigidas a habitantes de Latinoamérica. El tamaño de la muestra por países fue de entre 1.959 y 3.911. El margen de error promedio por país es de +/-1.6% a 2.2%. El trabajo de campo se realizó entre el 5 y 8 de octubre.