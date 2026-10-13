Yamandú Orsi entre los tres peores evaluados del ranking de presidentes de Latinoamérica, según CB Global Data

El presidente de la República, Yamandú Orsi, está entre los tres peores mandatarios evaluados de América Latina, según el último estudio de la consultora CB Global Data.
El uruguayo registra una imagen negativa del 62,1% y una positiva del 35,2%, mientras que un 2,7% prefirió no contestar. Dentro de quienes tienen malos juicios del presidente, un 31,5% califica como "muy mala" su imagen y un 30,6% como "mala". Entre quienes opinan favorablemente, un 22,2% califica como "muy buena" su imagen y un 13% como "buena".
La imagen positiva de Orsi cayó con respecto a setiembre, cuando esta medía 37,7%. Así es que Orsi se ubica en la posición 16 de 18, solo por arriba de la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez y por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.
Encuesta de la imagen de Yamandú Orsi realizada en octubre por CB Global Data
Foto: CB Global Data
Rodríguez tiene un 60,9% de imagen negativa y un 32,3% de positiva, mientras que un 6,8% dijeron no saber o prefirieron no contestar. Por último, el presidente centroamericano tiene una negativa de 63,1% y una positiva de 31%, mientras que 5,9% dijeron no saber o prefirieron no contestar.
En la otra punta de la tabla; la mejor evaluada es la mexicana Claudia Sheinbaum con 69,3% de imagen positiva, el salvadoreño Nayib Bukele con 68,3% y completa el podio el dominicano Luis Abinader con 51,9%. A su vez; la presidenta de México tiene 27,6% de imagen negativa, Bukele tiene 27,9% de esta y el presidente de República Dominicana tiene 42,5%.
El presidente brasileño Lula da Silva, quien intentará obtener la reelección a fines de octubre, está en el puesto ocho de 18. Su imagen positiva es de 45,3% y su negativa del 50,5%. Mientras que el primer mandatario argentino Javier Milei se encuentra décimo cuarto en este ranking. En su caso tiene una imagen positiva de 36,1% y una negativa del 59,0%.
Ranking de imagen de presidentes de América Latina en octubre
Foto: CB Global Data
La consultora agregó que "en cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es José Raúl Mulino de Panamá, con una suba de +4,4 puntos porcentuales". Además, "en contraste, Keiko Fujimori de Perú presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -6,1 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado".
Ficha técnica: las encuestas tuvieron una población objetivo de mayores de 18 años y fueron dirigidas a habitantes de Latinoamérica. El tamaño de la muestra por países fue de entre 1.959 y 3.911. El margen de error promedio por país es de +/-1.6% a 2.2%. El trabajo de campo se realizó entre el 5 y 8 de octubre.