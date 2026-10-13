Balotaje en Brasil: encuesta muestra a Flávio Bolsonaro liderando sobre Lula da Silva por tres puntos

De cara al balotaje en Brasil el próximo 25 de octubre, una nueva ronda de la encuesta de BTG/Nexus muestra al senador opositor Flávio Bolsonaro liderando sobre el presidente Lula da Silva por tres puntos.

El opositor cuenta con el 48% de las intenciones de voto frente al 45% del presidente brasileño. Otro 5% corresponde a los votos nulos y el restante 2% no sabe o directamente no respondió.

Ahora bien, de excluirse los votos en blanco, nulos e indecisos, Bolsonaro ascendería al 52% y Da Silva al 48% . El portal de Nexus afirma que "la contienda entre ambos candidatos sigue muy reñida , con una diferencia de tres puntos porcentuales en la intención de voto estimulada".

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El mismo estudio aseguró que "la decisión de voto está firmemente tomada para la mayoría de los electores" . Este informe aseguró que el 92% afirmó haber decidido ya por quién votar y no tiene intención de cambiar su elección. Otro 7% indica que aún podría cambiar su voto. Entre los votantes de ambos candidatos que llegaron a la segunda vuelta, el 95% afirma que la decisión está tomada y no la modificará.

Esta ronda de encuesta se realizó por teléfono entre el 10 y el 12 de octubre de 2026, con 2.002 votantes mayores de 16 años en los 27 estados de Brasil. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95 %.

En la primera vuelta de las elecciones brasileñas, el candidato opositor dio la sorpresa al lograr el 47,03% de los votos y ubicarse por delante del oficialista, que obtuvo el 45,16%, pese a que las encuestas anticipaban un resultado inverso. La diferencia entre ambos fue de menos de dos puntos porcentuales, o unos 2,2 millones de votantes.

El universo de votantes que se abstuvo en la primera vuelta presidencial de Brasil fue más de 33 millones de personas.