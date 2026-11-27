Leyendas de Uruguay y de la Conmebol brillaron este jueves en un encuentro amistoso disputado en Montevideo que tuvo sobre al campo de juego a exfutbolistas como Diego Godín, Cristian Rodríguez, Sebastián Abreu, Óscar Ruggeri, Roberto Acuña y Felipe Melo.

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Antes de que el primer tiempo llegara a su final en el Parque Viera, Alejandro Domínguez , presidente de Conmebol, ingresó al campo con el número 10 en su camiseta y la cinta de capitán.

“¡Hermosa noche de fútbol en Montevideo con el Partido de Leyendas entre CONMEBOL y Uruguay!”, escribió en sus redes el directivo, quien tuvo una férrea marca de Diego Godín.

“Siempre es un placer compartir una cancha con nuestros grandes jugadores, lo más preciado que tiene Sudamérica. ¡Agradecido con ellos y con los hinchas que se acercaron al estadio!”, agregó Domínguez.

¡Hermosa noche de fútbol en Montevideo con el Partido de Leyendas entre CONMEBOL y Uruguay! Siempre es un placer compartir una cancha con nuestros grandes jugadores, lo más preciado que tiene Sudamérica. ¡Agradecido con ellos y con los hinchas que se acercaron al estadio! pic.twitter.com/ytKIExItw9

La selección uruguaya de leyendas se divirtió y goleó 4-1 al combinado de resto de América; mirá quiénes jugaron y repasá el partido

Partido de las leyendas de Uruguay vs resto de América con Lugano, Godín, Loco Abreu, Felipe Melo, Ruggieri: día, hora y dónde adquirir las entradas gratuitas

Alejandro Domínguez con la marca de Diego Godín Foto: EFE

“¡Celebramos el Partido de Leyendas en Montevideo en la previa de la Final de la CONMEBOL @Libertadores! Muchas gracias a los amigos de la @AUFOficial por una hermosa noche de fútbol”, señaló.

Alejandro Domínguez en el Parque Viera Foto: EFE

Victoria celeste

En el Parque Alfredo Víctor Viera de la capital uruguaya, la celeste se adelantó apenas comenzado el encuentro con un potente disparo lejano de Vicente Sánchez.

El exfutbolista del Schalke 04 alemán y del Toluca mexicano jugó dos ediciones de la Copa América con Uruguay y varios encuentros de eliminatorias.

La selección uruguaya de leyendas

Poco después de comenzada la primera parte, el paraguayo Paulo César da Silva reemplazó al campeón mundial Ruggeri, quien antes de salir del campo se abrazó con el 'Loco' Abreu. El argentino y el uruguayo fueron compañeros en San Lorenzo.

En el segundo tiempo, Uruguay amplió su ventaja por intermedio de Gonzalo Vargas, ante un equipo que también tuvo en el campo a Ricardo 'Mono' Tavarelli, Jonathan Maidana, Leonel Vangioni, Sergio Orteman y Alejandro 'Chori' Domínguez.

El exdelantero de Mónaco también marcó el tercero con una gran volea que dejó sin opciones al golero rival.

Diego Pérez, Fabián Canobbio, Mauricio Victorino y Gonzalo "Turbo" Vargas en la selección uruguaya de leyendas

Vargas jugó diez partidos con Uruguay entre 2002 y 2007, anotó tres goles y formó parte de la plantilla que disputó la Copa América de Venezuela en 2007.

El descuento de las leyendas de Conmebol lo marcó con un potente disparo el 'Chori' Domínguez, campeón mundial sub-20 con Argentina en 2001 e ídolo de River Plate.

Juan Álvez en la selección uruguaya de leyendas

Finalmente, a poco de que el partido se terminara, una gran jugada entre Nicolás Lodeiro y Abreu acabó en gol del 'Loco', campeón de América y dos veces mundialista con la Celeste.

De esta forma, las leyendas de Uruguay se impusieron por 4-1 a las de Conmebol en un juego que formó parte de las diferentes actividades que se están llevando a cabo en Montevideo por la final de la Copa Libertadores.

Este sábado, el brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes se enfrentarán desde las 17:00 en el estadio Centenario.

Las leyendas de Uruguay

El equipo de leyendas de Uruguay tuvo a los siguientes jugadores: Fabián Carini, Diego Godín, Walter Gargano, Sebastián Abreu, Nicolás Lodeiro, Diego Pérez, Mauricio Victorino, el ex Fénix y Peñarol Juan Álvez, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Gonzalo “Chory” Castro, Fabián Canobbio, Andrés Scotti, Gonzalo Vargas, Álvaro González, Fabián Estoyanoff, Vicente Sánchez, Juan Castillo y Darío Rodríguez. El director técnico fue Gregorio Pérez con la asistencia de Gerardo Pelusso.

La selección uruguaya de leyendas y las estrellas de Conmebol

El plantel de resto de América tuvo a tres futbolistas uruguayos, Rodrigo "Popi" Muñoz, Sergio Orteman y Hernán Rodrigo López, además de jugadores del resto de las selecciones del continente: Ricardo "Mono" Tavarelli, Felipe Melo, Óscar Ruggeri, Paulo Da Silva, Jonathan Maidana, Léo Moura, Roberto "Toro" Acuña, Jonathan Santana, Mauro Silva, Ricardo Omar Giusti, Gabriel Peñalba, Mauro Boselli, y Alejandro "Chori" Domínguez.

Lodeiro y Lugano en la selección uruguaya de leyendas

Esta fue la tercera presentación ante el público del equipo uruguayo tras el amistoso frente a Argentina, en la Playa Mansa de Punta del Este, el pasado 9 de enero, y frente a Paraguay, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, el 17 de mayo.