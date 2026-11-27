Palmeiras brasileño y Estudiantes de La Plata argentino trabajaron este jueves en Montevideo de cara a lo que será la final de la Copa Libertadores este sábado (17:00 horas) en el Estadio Centenario , donde se realizaron los últimos ensayos para el encuentro

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Así se pudo ver con tomas aéreas del campo de juego en la que se pudieron ver el telón que estará sobre el césped con los escudos de ambos clubes y el logo y el trofeo de la Copa Libertadores.

También se pudieron observar otros detalles que tendrá el partido, como los bancos de suplentes instalados sobre el foso de la Platea América, lo que le dará mayor visibilidad a los hinchas que vayan a ese sector.

Los preparativos para la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario

El encuentro tiene entradas agotadas por los hinchas que cruzaron fronteras para alentar a los suyos.

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Miles de personas llegarán en avión a Montevideo antes del duelo, miles lo harán en buses desde la ciudad argentina de La Plata e incluso dos lo hicieron recorriendo más de 600 kilómetros en bicicleta para cumplir una promesa.

Show del entretiempo

Además, se armó un escenario en la Platea Olímpica donde todo indica que se realizará el show del entretiempo, una novedad que tendrá la final a cargo del músico brasileño Pedro Sampaio.

Será la primera vez en la historia en que el juego por el título de este torneo fundado en 1960 contará con un espectáculo de mediotiempo, un sello tradicional de los deportes estadounidenses.

Los preparativos para la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario Foto: EFE

El DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio será el protagonista de la presentación el 28 de noviembre en el estadio Centenario, donde Palmeiras y Estudiantes pugnarán por la corona del principal certamen de clubes de América.

"El show tendrá una duración de siete minutos y se desarrollará fuera del campo de juego, respetando los tiempos deportivos y manteniendo al fútbol como el gran protagonista de la noche", indicó la Conmebol en un comunicado.

Sampaio, de 28 años, brindará una función con coreografía que mezclará su propuesta musical de funk carioca con la "cultura del fútbol", agregó la confederación sudamericana, que organiza la competición.

Hermetismo de los finalistas

Un día después de arribar a la capital uruguaya, este jueves los dirigidos por el portugués Abel Ferreira se entrenaron en la ciudad deportiva de Albion, al tiempo que los de Alexander Medina lo hicieron en la de Montevideo City Torque.

Los futbolistas de Palmeiras se ejercitaron en el gimnasio y trabajaron con el balón en el campo de juego, según mostró el equipo en un video publicado en sus redes sociales.

Joaquín Piquerez celebrando su golazo de tiro libre para Palmeiras

El uruguayo Joaquín Piquerez, quien se encontraba lesionado, regresó el miércoles a trabajar con sus compañeros al igual que el central Murilo, y es casi un hecho que ambos serán titulares.

Equipos probables de Palmeiras y Estudiantes

De acuerdo con esto, los brasileños saltarían al campo con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlo Freitas, Lucas Evangelista, Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque.

Del lado argentino, la principal duda es la presencia de Joaquín Correa, quien se entrena tras una lesión para poder ser de la partida y el sábado podría sumar algunos minutos.

Su último partido fue el pasado 7 de noviembre ante Talleres por el Torneo Clausura local. El exjugador de Inter de Milán fue titular y debió dejar el campo a los 70 minutos.

De acuerdo con esto, se perdió cinco días después la final de la Supercopa Argentina, en la que el 'Pincha' fue campeón tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia.

El festejo de Fernando Muslera en Maracaná Foto: AFP

Sin Correa, el equipo se perfila para jugar con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

La final ente Palmeiras y Estudiantes se jugará este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 en el histórico estadio Centenario de Montevideo.

Los brasileños buscarán su cuarto título tras los de 1999, 2020 y 2021, mientras que los argentinos irán por el quinto luego de los de 1968, 1969, 1970 y 2009.

EFE