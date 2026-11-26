Dos hinchas del club argentino Estudiantes de La Plata cumplieron una promesa que les llevó a viajar 600 kilómetros en bicicleta para ver la final de la Copa Libertadores que su equipo y Palmeiras jugarán el 28 de noviembre en el Estadio Centenario, en Montevideo .

Tras salir de la ciudad de La Plata el pasado 20 de noviembre en horas de la madrugada , arribaron este miércoles a Montevideo y por la noche se acercaron al hotel en el que se hospeda el equipo.

"Vinimos por una promesa. Dijimos que si llegábamos a la final veníamos a Montevideo en bicicleta ", dijo Facundo Mensegues a EFE.

Contó que desde La Plata fueron a Zárate y luego a Gualeguaychú para después cruzar la frontera. En Uruguay durmieron en la ciudad de Cardona y en Ciudad del Plata , en ambos lugares en casas de personas que los hospedaron sin conocerlos. "Fue lo que habíamos planificado y salió" , relató Mensegues.

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El optimismo de cara a la final de la Copa Libertadores

Al ser consultado por la final del próximo 28 de noviembre, dijo que va a ser dura, aunque recordó que también lo fue su viaje con viento, lluvia y sol.

"Se puede. Si lo hicimos nosotros en bici y llegamos, calculo que va a estar difícil, pero podemos llegar a ser victoriosos", enfatizó mientras otros fanáticos cantaban alentando el conjunto dirigido por el uruguayo Alexander Medina.

Dos hinchas de Estudiantes de La Plata llegaron en bicicleta a Montevideo @EdelpOficial

Estudiantes arribó este miércoles a Montevideo con 27 jugadores convocados por el 'Cacique' Medina para jugar la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.

Al igual que lo hizo para el partido de las semifinales frente a Flamengo, el entrenador uruguayo decidió viajar con toda su plantilla.

Antes del viaje, el equipo fue despedido por hinchas se acercaron al campo de entrenamiento de City Bell, cantaron, encendieron bengalas de humo rojo y blanco y dieron su aliento a los jugadores, quienes cantaron al unísono.

Estudiantes de La Plata comunicó que una caravana de autobuses con unos 6.500 hinchas organizada por el club partirá en las primeras horas de la mañana del vierne, aunque se espera que el número de hinchas rojiblancos en Montevideo sea mucho mayor.

FUENTE: EFE