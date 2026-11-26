Boca Juniors sigue de racha y en esta oportunidad de clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura argentino, luego de vencer por 2-0 a Independiente Rivadavia en La Bombonera con un gol del uruguayo Miguel Merentiel tras una gran asistencia de su compatriota Leandro Lozano.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Merentiel, que anotó también en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, fue el autor del segundo tanto del encuentro luego de una magnífica conexión con Leandro Lozano.

A pesar del cansancio que acumula por estar en carrera en varias competencias a la vez, Boca Juniors fue claramente superior a la Lepra mendocina y pudo haber goleado en la que fue su octava victoria consecutiva que lo mantiene peleando en varios frentes, y que ahora lo coloca en los cuartos de final donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El gol de Miguel Merentiel ante Independiente Rivadavia En el primer tiempo, Leandro Paredes fue el encargado de abrir el marcador con un gol de penal. Ya en el segundo tiempo, el capitán de Boca colocó un gran pase encortada sobre la derecha para la subida de Lozano, uno de los mejores jugadores del partido.