Boca Juniors sigue de racha y en esta oportunidad de clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura argentino, luego de vencer por 2-0 a Independiente Rivadavia en La Bombonera con un gol del uruguayo Miguel Merentiel tras una gran asistencia de su compatriota Leandro Lozano.
Merentiel, que anotó también en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, fue el autor del segundo tanto del encuentro luego de una magnífica conexión con Leandro Lozano.
A pesar del cansancio que acumula por estar en carrera en varias competencias a la vez, Boca Juniors fue claramente superior a la Lepra mendocina y pudo haber goleado en la que fue su octava victoria consecutiva que lo mantiene peleando en varios frentes, y que ahora lo coloca en los cuartos de final donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata.
El gol de Miguel Merentiel ante Independiente Rivadavia
En el primer tiempo, Leandro Paredes fue el encargado de abrir el marcador con un gol de penal. Ya en el segundo tiempo, el capitán de Boca colocó un gran pase encortada sobre la derecha para la subida de Lozano, uno de los mejores jugadores del partido.
El lateral derecho, con pasado en Boston River y Nacional, parecía que no llegaba a esa pelota pero alcanzó a tirar un muy buen centro para Merentiel, que apareció en soledad en el corazón del área y de volea puso el 2-0 definitivo para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
De esta manera, Merentiel acumula 5 goles en los últimos 10 partidos y alcanzó los 67 tantos con la camiseta de Boca Juniors, ocupando el puesto 22 de la tabla histórica y a cuatro tantos de meterse entre los mejores 20.