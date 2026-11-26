La Intendencia de Montevideo (IM) solicitó a la población que, en la medida de sus posibilidades, evite depositar residuos en los contenedores ubicados en la vía pública durante este jueves 26 de noviembre, debido a una afectación del servicio de recolección de basura.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La medida responde a la realización de una asamblea gremial que afectará el funcionamiento del servicio de recolección de residuos en la capital, informó la comuna a través de un comunicado difundido este miércoles.

Ante esta situación, la administración departamental exhortó a los montevideanos a postergar hasta el viernes 27 de noviembre el depósito de residuos en los contenedores.

Asimismo, la intendencia recordó la importancia de no dejar bolsas de basura ni otros residuos fuera de los contenedores ubicados en la vía pública.