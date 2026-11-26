La Intendencia de Montevideo (IM) solicitó a la población que, en la medida de sus posibilidades, evite depositar residuos en los contenedores ubicados en la vía pública durante este jueves 26 de noviembre, debido a una afectación del servicio de recolección de basura.
Intendencia de Montevideo pide no sacar la basura este jueves por afectación del servicio de recolección
La comuna capitalina exhortó a los vecinos a postergar hasta el viernes el depósito de residuos en los contenedores debido a una asamblea gremial