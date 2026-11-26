La Fiscalía de Delitos Sexuales de 5° Turno logró la condena de un hombre y la imputación de otro por reiterados delitos de almacenamiento de material de explotación sexual infantil , tras una serie de allanamientos realizados en Montevideo.

Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de Aliados por la Infancia VII , una iniciativa de coordinación internacional que busca combatir la producción, posesión y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil en entornos digitales.

Los dos hombres fueron detenidos durante ocho allanamientos y, según informó la Fiscalía, almacenaban imágenes de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual o en poses lascivas.

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Uno de los hombres fue condenado a 18 meses de prisión efectiva y a 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos o privados que tengan relación con niños, niñas y adolescentes.

En tanto, el otro indagado fue imputado por la presunta comisión de reiterados delitos de almacenamiento de material de explotación sexual infantil. La Justicia dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 25 de marzo de 2027, mientras continúa la investigación.

Para fundamentar la solicitud de prisión preventiva, la Fiscalía argumentó que este tipo de conductas representa un peligro para la sociedad y supone un riesgo real para niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, el Ministerio Público advirtió que quienes incurren en estas conductas operan en redes y se conectan entre sí para ejecutar actos de explotación sexual.